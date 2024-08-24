Fatura öğrenciye kesiliyor

Ebru ÇELİK

Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesi’nde bulunan Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, barınma krizi ile karşı karşıya bırakıldı. İlçede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurt ve özel yurdun olmadığını dile getiren öğrenciler, apartlara mecbur bırakıldı.

Kırklareli Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencisi Salih Cin, “İstanbul’dan Pınarhisar’a yerleşmek için geldiğimde ne KYK yurdu ne de özel yurt bulabildim. Okulun çevresinde sayılı kız ve erkek öğrenci apartları vardı. Fiyatları ise kişi başı 3 bin TL’den başlıyordu. Kırklareli merkeze gidiş, dönüş 170 TL olduğu için mecbur bir aparta yerleştim” dedi.

3+1 apart dairelerine 8 kişinin yerleştirildiğini söyleyen Cin şunları aktardı: “Kişi sayımız azaldıkça kiramız artmaya başladı. Yılsonunda sayımız beş, kiramız 3 bin 750 TL oldu. Aparta doğalgaz bile bu yıl geldi, kışın donarak yaşıyoruz. Yeme, içme ve faturalar bize ait. Merkezden gelen giden öğrenci arkadaşlarım da var, hem ulaşım konusunda hem de maddi olarak çok zorlanıyorlar. Belediye bu konuda hiçbir şey yapmıyor.”