Faturada gizli zam tarifesi iptal edilsin

BirGün/Ankara

Elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik, konutlara uygulanan tarifenin değiştirildiği düzenlemeye TMMOB’ye bağlı Makine Mühendisleri Odası'ndan tepki geldi.

Düzenlemenin kamu ve yurttaş çıkarlarına uygun olmadığını belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, yaptığı yazılı açıklamada “Tarifeler gerçek değerlere dayalı, eşit ve adil olmalıdır. Tüketici satın alacağı ürün veya hizmete ne ödeyeceğini önceden bilebilmelidir” dedi.

Getirilen düzenleme ile tüketicilerin 2025 yılı içinde tükettikleri elektrik miktarına göre değil, 2024’de tükettikleri miktar ölçüt alınarak yüksek bedelli tarife grubunda yer alacaklarına dikkat çeken Yener, “Bu uygulama, getirilen yeni şartları, geçmişe de geçerli kılma anlamına gelir ve hukuken kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Son kaynak tedarik tarifesini açıklayan Yener, şu bilgileri paylaştı: “Sabit birim fiyat içeren ulusal tarifeden bağımsız, tüketicinin enerji birim fiyatının sabit olmadığı, aylık bazda oluşacak ağırlıklı ortalama Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) Birim maliyetlerine göre her ay değişiklik gösterecek olan, Tüketim sınırı EPDK tarafından yıllık olarak belirlenen, dolayısı ile özel şirketlerin ticaret alanını genişleten bir tarife yapısını içermektedir.”

Uygulamanın iptali için birlikte yasal mücadele çağrısı yapan Yener, şöyle konuştu:

“Milyonlarca konut abonesini ve yüz binlerce ticari işletmeyi, rayicin üzerinden fiyatlarla elektrik almaya zorlamak; kamu ve halkın çıkarına değildir. Şirket kazançlarını katlamaya yönelik bu girişimin zamanlaması da manidardır. Bundan olumsuz etkilenecek tüm meslek gruplarını, tüm maliyetleri yükseltecek, hayatı daha da pahalandıracak olan bu uygulamaya karşı çıkmaya ve iptali için birlikte yasal mücadele vermeye çağırıyoruz.”