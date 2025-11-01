Faturalar ikiye katlanacak

İlayda SORKU

Enerji piyasasında kamusal denetimin yerine “piyasa disiplini”ni koyan politikaların bir halkası daha devreye alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarına dolaylı zam anlamına gelen yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, apartmanların ortak kullanımındaki elektrik tüketimi yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) ile sınırlandırıldı.

Karara göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren mesken tüketici grubu kapsamındaki kamu kurumları, belediyeler, müstakil konutlar, apartmanlar, siteler ve bunların ortak kullanım alanları (asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi vb.) bu sınırlamaya tabi olacak. 4 bin kWh sınırını aşan tüketim, artık doğrudan faturalara yansıyacak.

Buna göre; tarımsal sulama ve içme suyu tesisleri için yıllık limit 150 milyon kWh, sanayi ve ticarethaneler için ise değiştirilmeyerek 15 bin kWh olarak muhafaza edildi.

TÜKETİMİN ALTINDA

Türkiye’de hanelerin ortalama yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 5 bin kWh. Yani getirilen sınır, ülke ortalamasının altında. Bu da ortalama bir hanenin yıllık bin kWh’lik elektrik harcamasını artık kendi cebinden ödeyeceği anlamına geliyor. Yaklaşık 2,5 milyon abone, yani toplam mesken abonelerinin yüzde 6’sı, doğrudan düzenlemenin etki alanına giriyor. KAMU YARARI YOK Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, düzenlemeye tepki gösterdi. Ulutaş, “4000 kWh’lik sınır kolaylıkla aşılabilecek bir sınır. Özellikle ısıtma, soğutma, elektrikli araçları şarj etmek gibi tüketimleri olan haneler için bu limitin aşılması çok kolay. Burada bir kamu yararı yok. Bu net bir şekilde görülüyor” dedi.

YÜZDE 99’A VARAN ZAM

Öte yandan düzenlemenin faturalara doğrudan yansıyacağını belirten Ulutaş, şöyle konuştu:

“Aylık ortalama şu anki 2025 faturasına göre 993 lira ve üzerinde olan aboneler için yüzde 75 ile yüzde 99 arasında zam olacağı görünüyor. İnsanlar artık yaklaşık iki katı fatura ödemek zorunda kalacaklar. İnsanlar zaten 2025 yılının 10 aylık tüketimini tamamladıktan sonra bu limit düşürülüyor. Bundan sonra önlem alma imkânı çok sınırlı. Bu açıklamanın en problemli kısmı da bu; 10 aylık tüketim tamamlandıktan sonra sınır düşürülüyor.”

GİDİLEN YOL YANLIŞ

EMO tarafından, düzenlemenin yargıya taşınacağını açıklayan Ulutaş, “Zaten 5 bin kilovatsaatte düşürme konusunda devam eden bir davamız vardı. Şimdi ikinci bir dava açacağız. Hukuki yollara başvuracağız. Elektrik enerjisi alanı piyasanın işleyeceği bir alan değil. Teknik olarak bu alanda serbest piyasa mümkün değil. Zorla bir serbest piyasa yaşatmaya çalışıyorlar. Onu yaşatmak için de maliyeti vatandaşa, halka ve kamuya yıkacak şekilde zorlama düzenlemeler yapıyorlar. Üretim, iletim ve dağıtımı tek elden, merkezi bir planla ele alsalardı bu tarz her sene değişen, herhangi bir teknik ya da rasyonel gerekçesi olmayan ayarlamalar yapmak zorunda kalmazlardı. Gidilen yol yanlış bir yol. Zaten faturalarla ve hizmetin kalitesiyle bunun yanlış olduğu ortada” diye konuştu.