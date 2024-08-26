Faturası yurttaşa!

Haber Merkezi

TOKİ, sosyal konut projelerinde mağduriyet yaratmaya devam ediyor. 2019 yılında açıklanan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla’dan hak sahibi olan ve hâlâ konutlarını teslim alamayan TOKİ mağdurları, dün Maltepe’de bir araya gelerek eylem yaptı.

Konut tesliminin gecikmesinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un pandemi sürecini ve 6 Şubat depremlerini bahane ettiği kaydedilen açıklamada özetle şunlar denildi:

“Yerel seçimler öncesi Murat Kurum TOKİ Mağdurlarını dinleyeceğini ve çözüm bulacağını belirtti. Bizle bir araya gelerek yüzde 25 indirim ve KDV konusunda da inşaat alanlarını rezerv alan ilan edip yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürüleceği sözü verildi. Maltepe 1’inci etabı yapan Arsaş Firması 5 aydır zarar ettiği gerekçesiyle işi bıraktı. Ne zaman tekrar başlanacağı konusunda verilen cevap ise 2 ay kadar tekrar ihale edileceğidir. İhalenin gecikmesinden kaynaklı maliyet artışlarının faturası bize kesilecek.” Yurttaşlar taleplerini şöyle sıraladı:

• KDV oranının yüzde 10’dan yüzde 1’e düşmesi.

• Sabit ödeme hakkının verilmesi ya da 6 ayda bir olacak memur maaşına endeksin sabitlenmesi.

• Ocak 2025’te ödenecek yüzde 10’luk peşinattan kalan kısmın silinerek fiyatların dar gelirli bütçesine uygun hale gelmesi.

• Teslim sözü verilen evlerin bir an önce tamamlanması.