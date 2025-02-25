Faturayı biz ödemeyeceğiz

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın ardından bu kez de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yemekhanesine zam yapıldı. MSGSÜ yemekhanesinin 30 TL olan yemekhane ücreti yeni zamla 40 TL’ye yükseldi. Öğrenciler zammı protesto ederek, "Her dönem başı yaptığınız zamlardan bıktık, yemekhaneye yapılan zammı kabul etmiyoruz!" dedi.

Eskişehir'deki üniversite öğrencileri de yemekhanelerdeki zamlara tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin (ESTÜ) dönem başında yemekhane ücretlerine zam yapması öğrenci tepkisine yol açtı. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öğrenciler, 20 TL’den 25 TL’ye çıkan yemek fiyatlarının KYK burslarının yarısını götürdüğünü belirterek, geçim sıkıntısının daha da arttığını belirtti.

YEMEKHANEYE BAĞIMLIYIZ

Krizin faturasının öğrencilere kesildiğini kaydeden Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ceyhun Tezcan, “Bir öğünlük yemek fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi. Bu durumda, her gün üç öğün yemekte KYK bursunun yaklaşık yüzde 50’sine denk geliyor. İktidarın kamuda tasarruf politikalarının bir uzantısı olan bu zamların hedefi öğrencilerin cebidir. Öğrenciler için bu zamlar, geçim sıkıntısını daha da artırmaktadır. Her geçen gün tarikatlara kamu kaynaklarını aktaran iktidar, ekonomik krizin faturasını öğrencilere ve emekçilere yüklemeye devam ediyor. Bu zamları kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Yapılan zamların normal zamlar olmadığını belirten Anadolu Üniversitesi öğrencisi Arif Deniz Yanardağ, “Öğrencilerin yüzde 90’ı yemekhaneye bağımlı ve oraya gitmek zorunda. KYK burslarının düşük olması, öğrencilerin 25 TL ücretle yemek yemeye çalışması yük oluşturuyor. İnsan sosyal bir varlık sonuçta. Öğrenciler olarak sosyal hayatımızda da bir şeyler yapamıyoruz. Bir çay içmeyi bırakın, su almakta bile zorlandığımız zamanlar oluyor. Bunları bizzat yaşıyoruz. Yemekhanenin 25 TL olması da bu sıkıntıların üzerine tuz biber ekti” dedi.

ÜCRETSİZ YEMEK HAKKIMIZ

Öğrencinin müşteri olarak görülmediği bir sistemin oluşması gerektiğini aktaran ESTÜ öğrencisi Abdullah Selim Bütün ise, “Zammın bir günde ve beklenmedik bir şekilde yapılması, öğrenciyi müşteri olarak gören zihniyetin bir yansımasıdır. Yemeğin ve barınmanın insani bir ihtiyaç olarak ücretsiz sağlanmasını bir hak olarak görüyorum. Bunun dışında sadece öğrenciler değil, tüm emekçilerin daha insani şartlarda yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ben daha yaşanılabilir bir Türkiye istiyorum” ifadelerini kullandı.