Faturayı biz ödemeyeceğiz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran politikalarına karşı dün yurt genelinde on binlerce üyesiyle iş bıraktı. Üyeler, çok sayıda kentte eylem ve basın açıklaması yaptı.

Ankara'da emekçilerin Meclis Dikmen Kapısı'ndaki açıklamasına polis müdahale etti. Kamu emekçilerine müdahalede bulunan polis, bazı üyeleri darp etti. İstanbul’da da iş bırakanlar Kadıköy İskele'de iktidara seslendi. Eylemde açıklama Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül tarafından okundu.

Başgönül,"Halk olarak içine düştüğümüz ağır ekonomik krizin temelleri, mevcut iktidar tarafından atıldı. Ülkenin çalışan, üreten yurttaşları, en çok vergiyi verip asgari, yani en az ücreti alır hale getirildi" dedi. Bütçeden adil pay isteyen kamu emekçi ve emeklileri, taleplerini "Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz! Seyyanen zammın emekçi ve emeklilerin tamamına verilmesini istiyoruz! Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz! Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz! Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini, yılda 4 ikramiye verilmesini ve kamu emekçisine kira yardımı verilmesini istiyoruz" diye sıraladı.