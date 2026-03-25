FAUN Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da

Ortaçağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman neo-folk grubu FAUN, 9 Mayıs’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, 10 Mayıs’ta ise Jolly Joker Ankara’da Stagepass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Biletler, Biletinial’da satışta.

25. yılını kutlarken Avrupa folk sahnesinin özgün temsilcilerinden biri olarak öne çıkan FAUN, Stagepass organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. Grup, 9 Mayıs’ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, 10 Mayıs’ta ise Jolly Joker Ankara’da sahne alacak. Gayda, arp, flüt ve hurdy-gurdy gibi geleneksel enstrümanları çok sesli vokallerle bir araya getiren FAUN, Orta Çağ müzik geleneğinden ilham alan melodileri çağdaş bir yaklaşımla yorumluyor. Grubun konserlerinde dinleyiciler, ilk notadan itibaren yüzyıllar öncesine uzanan hikâyeler ve atmosferik melodilerle çevreleniyor. Tarih ve folklordan beslenen bu müzikal dünya, etkileyici sahne performansıyla daha da güç kazanıyor.

FATMA TURGUT İLE DİKKAT ÇEKEN İŞ BİRLİĞİ: “UMAY”

FAUN’un Türkiye rock sahnesinin güçlü seslerinden Fatma Turgut ile kaydettiği “Umay”, grubun dikkat çeken iş birliklerinden biri. Türk ve Altay mitolojisinde doğurganlık ve yaşam tanrıçası olarak bilinen Umay Ana’dan ilham alan parça, farklı kültürlerin folk tınılarını bir araya getiriyor.