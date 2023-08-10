Favori tenisçilerden Kanada Açık'a erken veda

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan tenisçilerden Yunan Tsitsipas, Danimarkalı Rune ile Rus Rublev, ikinci turda elendi

Kanada Açık'ta mücadele eden favori tenisçiler Stefanos Tsitsipas, Holger Rune ile Andrey Rublev, turnuvanın ikinci turunda elendi.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvasının tek erkekler ikinci turunda, sürpriz sonuçlar yaşandı.

Dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas, 36 yaşındaki Fransız rakibi Monfils'e 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-0 yenildi. Dünya 6 numarası Danimarkalı Rune ise ABD'li Marcos Giron'a 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup oldu. Dünya 7 numarası Rus Rublev de ABD'li Mackenzie McDonald karşısında 2-0 (6-4, 6-3) kaybederek turnuvaya erken veda eden diğer favori tenisçi oldu.

Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, ABD'li Ben Shelton'ı (6-3, 7-6); dünya 3 numarası Daniil Medvedev ise İtalyan Matteo Arnaldi'yi 2-0'lık (6-2, 7-5) skorla geçerek üst tura adlarını yazdırdı.