Favour Ofili’nin Türkiye tercihi krize dönüştü: Nijerya geçişi engellemeye çalışıyor

Nijerya’yı bırakıp Türkiye adına yarışmak isteyen sprinter Favour Ofili ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Ulusal Spor Komisyonu (NSC), 23 yaşındaki atletin Türkiye’ye geçişini engellemek için harekete geçti.

Haberde, sürecin Dünya Atletizm Federasyonu’na resmen bildirildiği ifade edilirken, ismi açıklanmayan üst düzey bir NSC yetkilisinin şu sözlerine yer verildi:

“Ofili, geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı. Bu nedenle Türkiye’ye geçişi mümkün değil. Başka bir ülke adına yarışmak istiyorsa Eylül 2028’e kadar beklemek zorunda.”

Yetkilinin açıklamaları, Nijerya’nın sporcunun ülke değiştirme talebine resmi itiraz hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı.

“KARİYERİMİ KURTARMAK İÇİN SEÇTİM”

Haberlerde, Favour Ofili’nin konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. 200 metrede Nijerya tarihinin en hızlı ismi olarak gösterilen genç atletin, kararının arkasında sportif gerekçeler olduğu belirtildi.

Ofili’nin, “Kariyerimi kurtarmak için Türkiye’yi seçtim. Kalan zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek için bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ofili’nin talebine ilişkin nihai kararın, uluslararası kurallar çerçevesinde Dünya Atletizm Federasyonu’nun değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.