Fay hattı üzerinde JES sondajı

Muş’un Varto ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içinde, Muş Valiliği İl Komisyon Başkanlığı tarafından IGNIS H2 Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “jeotermal kaynak arama projesi kapsamında sondaj çalışması” yapılmasına onay verildi. Projeden çok sayıda köyün göç riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten halk, bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarımın da olumsuz etkileneceği söyledi.

Mayıs ayında ilk sondaj çalışmasını başlatmaya hazırlanan şirketin bölgede yaratacağı ekolojik talan şimdiden gündem olmaya başladı. Projeden çok sayıda köy göç tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bölgenin temel geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarım da olumsuz etkilenecek. Alevilik inancında kutsal olan mekanların da projeden etkileneceği kaydedildi.

MA'ya konuşan Sinan Karakaya, projenin katliam olduğunu belirterek "Cennetimizi, cehenneme çevirmelerini istemiyorum" dedi. JES'in fay hatlarını tetikleyerek, deprem riskini arttıracağını anımsatan Karakaya, "Bunca insanın canını jeotermale feda etmek istemiyoruz. Varto sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

JES’LER AYDIN’I YOK EDİYOR

Yüzde 85'i jeotermal rezerv alanı ilan edilen Aydın'da yıllardır yasaya aykırı olarak kurulan ve insan ile doğa yaşamını hiçe sayan JES'ler, kentin geleceğini yok ediyor. Aydın Çevre ve Kültür Koruma Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili, MA'ya yaptığı açıklamada, halkın kanser ve kalp dolaşım sistemi hastalığından mağdur olduğunu söyledi. Menderes su yataklarının ağır metallerle kirletildiğini anımsatan Vergili, "Eşsiz Aydın inciri artık bozuldu. Hiçbir incir Aydın'da üretilen incire benzemiyor. Korunması gereken bir ekosistemde oluşan incir kalitesi bozulduğundan ihracat yapılan ülkelerden geri gelmeye başladı. Burada tarımla, incirle geçinen insanlarımız ekonomilerinden oldu. Jeotermal enerjiye de ihtiyacı yok Türkiye'nin. Enerji fazlalığımız var. Hiç kimseyi kandırmasınlar. JES’leri kapatın, sesimize ses verin” dedi.