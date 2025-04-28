Fay hattı üzerine okul ve villa yaptılar

Van’daki inşaat zirvesinde konuşan mühendisler, kentin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. İnşaat Yüksek Mühendisi Mazlum Pala, 2011 yılında 7,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Van fay zonu üzerinde villa kompleksi ve okul yapıldığını belirterek ‘‘O kadar konuşuyoruz ama hiçbir işe yaramıyor. Nihat Akbaş İlkokulu fay hattının tam üzerinde. Sadece okul da değil, villa kompleksi de yapılmış’’ dedi.

Pala, yapı güvenliğinde temel problemin kolon sisteminin yetersizliği olduğunu söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan ‘‘Biz bilim ve teknikten uzaklaştıkça kayıplarımız artıyor. Denetimsiz ve kaçak yapılar önlenmedikçe bu felaketleri önleyemeyiz" dedi. İnşaat Mühendisi Fırat Teke ise ‘‘15 yıl önce büyük bir deprem yaşadık, hâlâ ders alınmış değil" değerlendirmesini yaptı.