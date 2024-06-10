Fay hattına altın madeni iddiası TBMM’ye taşındı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 16 köyü olumsuz etkileyecek olan altın madeni projesini Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Balıkesir'de 16 köyü olumsuz etkileyecek altın madeni projesi Balıkesir'in 20 diri fay hattından biri olan Gökçeyazı Fay hattında yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uzmanlar 7 büyüklüğünde bir deprem uyarısında bulunurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, “Deprem fay hattı olan bir bölgede siyanürlü altın madeni işletilmesine nasıl izin veriyorsunuz?” diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan ve yöre halkının büyük tepkisine yol açan altın madeni projesini meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: İHA

CVK Madencilik A.Ş. ait altın madeni projesinin, Gökçeyazı fay hattı üzerine kurulmuş olmasını ve yöre halkının sağlığı açısından ciddi bir risk faktörü oluşturabilecek olmasını eleştiren Serkan Sarı, Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.