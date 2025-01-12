Fay hattına maden onayı

İlayda SORKU

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yakınlarında CVK Madencilik tarafından planlanan kurşun-bakır-çinko madeni kapasite artışı ve kompleks maden projesine karşı halkın mücadelesi sürüyor.

Projenin 3’üncü kez başlatılmış olan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında, yaşam savunucularının katılımıyla İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirildi.

2019 yılında ÇED başvurusu İDK toplantısında reddedilen kapasite artışı için, ÇED alanını küçültüp fay hattını 300 metre uzakta bırakan şirket yeniden başvuru yaptı. Geçmişte fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle projeyi reddeden Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü, bu kez fay hattının 300 metre uzağındaki projeye onay verdi. Maden sahasının ruhsat alanının içerisinde orman ve Aygria Antik Kenti de bulunuyor.

Öte yandan işletme Gönen-Yenice Barajı koruma havzasında kalıyor. Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Projeye daha önce depremsellik nedeniyle olumsuz görüş veren Çanakkale AFAD ve ilgili diğer bakanların görüş değişikliğinin nedeni soru işareti olmaya devam edecektir.’’ Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Aykut Alyanak toplantıyı değerlendirdi. Alyanak, “Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü, 2019 yılında gerçekleşen İDK toplantısında projenin deprem fayı üzerinde olması gerekçesiyle reddetmişti. Aynı proje tekrar geldi ve AFAD, siyasi baskı ile projeye onay verdi. AFAD’ın geçmişte, madenin hayata geçirileceği fay hattı üzerinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğine dair uyarısı var” dedi. Alyanak, “Bölgede hali hazırda 100 bin metreküp büyüklüğünde bir atık barajı var. Bu proje ile birlikte aynı alana 250 bin metreküplük bir atık barajı daha yapmak istiyorlar. Proje onaylanırsa bölgede çok ciddi büyüklükte zehirli atık havuzu olacak. Kazdağları ekosistemi büyük tehlike altında. Birkaç şirket zenginleşecek diye ülkenin doğal varlıkları talan ediliyor. Bölge halkı projeye karşı, madene karşı mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

YAŞAM KALMAYACAK

TEMA Vakfı Kıdemli Savunuculuk Koordinatörü Onur Küçük, “Faaliyete başlandıktan sonra ilerleyen yıllarda o bölgede bir yaşam kalmayacak” dedi. Küçük, şunları söyledi: “Doğa koruma yaklaşımından tamamıyla uzak bir sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Bölgedeki fay hattı çok ciddi bir risk barındırıyor.’’