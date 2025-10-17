Fazıl Say, Aslıhan And ile evlendi
Ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünya evine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi.
Çift, Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde düzenlenen sade bir tören yaptı.
Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul’da, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla da bir kutlama yaparak, mutluluklarını paylaşacaklarını söyledi.
Instagram hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşan Say, “Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle” dedi.
