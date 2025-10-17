Giriş / Abone Ol
Fazıl Say, Aslıhan And ile evlendi

Ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünya evine girdi.

Kültür Sanat
  • 17.10.2025 14:12
  • Giriş: 17.10.2025 14:12
  • Güncelleme: 17.10.2025 14:14
Kaynak: Haber Merkezi
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi.

Çift, Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde düzenlenen sade bir tören yaptı.

Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul’da, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla da bir kutlama yaparak, mutluluklarını paylaşacaklarını söyledi.

Instagram hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşan Say, “Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle” dedi.

