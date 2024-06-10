Fazıl Say'dan Ali Koç'a eleştiri

Sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçeli olduğunu belirterek kulüp başkanı Ali Koç'un yüz milyonlarca dolar harcamasına rağmen somut bir başarı elde edemediğini söyledi. Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, dün yapılan başkanlık seçimiyle tamamlandı. Ali Koç 16 bin 464 alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üçüncü kez başkan seçilmesinin ardından Ali Koç'u eleştirdi. Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

"O PARAYLA KÜLTÜR DEVRİMİ OLURDU"

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım.. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Say'ın paylaşımı şöyle: