Fazıl Say'dan Özgür Özel açıklaması: Konu tatlıya bağlandı

Sanatçı Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in müzik listesini eleştirdikten sonra konuyu konuştuklarını ve tatlıya bağladıklarını açıkladı.

Sanatçı Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı "en çok dinlediği 15 şarkı" listesini eleştirdi. Özel'in yayınladığı müzik listesine ilişkin yorum yapan Fazıl Say, "Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" dedi.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Özel ile uzun uzun yazıştıklarını ve konunun tatlıya bağlandığını açıkladı.

Say, basının eksik ve hatalı bir müzik listesi yayınladığını ve bundan Özel’in de rahatsızlık hissettiğini söyledi. Bununla beraber Özgür Özel’in ilk fırsatta kendi konserine geleceğini belirten Say, Özgür Özel ile buluşup yüz yüze konuşacaklarını ifade etti.

"BULUŞUP YÜZ YÜZE KONUŞACAĞIZ"

Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel başkanı Özgür Özel ile dün uzun uzun yazıştık.

Konu tatlıya bağlandı.

Basın eksik ve hatalı aktarmış müzik listesini, bundan kendisi de rahatsızmış, kültür sanata ve sanatçılara verdiği değerden bahsetti, sıkça konserlere gittiğini, ilk fırsatta benim konserime de geleceğini anlattı.

Ben de, kendisini seçimde ilk tebrik edenim, sonuçta konu malum, “kızgın” bir yazı yazmıştım bu müzik konusuna.

Buluşup yüz yüze konuşacağız. Sıkıntı yok."