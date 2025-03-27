Fazıl Say duyurdu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 50 akademisyen açığa alındı

Piyanist Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuarı’nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, 50 hocanın birden açığa alınmasının bugüne dek yaşanmamış bir olay olduğunu vurguladı.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Fazıl Say, paylaşımında şunları kaydetti:

"Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden? Niçin? Bilmiyoruz. İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde. Neler oluyor anlamak istiyoruz. Elbette ki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü. Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek ‘çokseslilik’ demek. Şu aşamada değerli müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz."