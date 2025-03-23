Fazıl Say: Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı

Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu karara "Türkiye tarihinde çok kötü bir gün" ifadesiyle tepki gösterdi. "Milyonların feryadını dinleyen olmadı" diyen Say, yargı bağımsızlığı ve demokrasinin yok sayıldığını söyledi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Say, şunları kaydetti: "Türkiye tarihinde çok kötü bir gün. İmamoğlu tutuklandı. Milyonların feryadını dinleyen olmadı. Halkın iradesi ile seçilen siyasetçiler tutuklanıyor, hiçbir şekilde kabul edilemez. Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı.Dostlar; gün dayanışma günüdür. Vatandaşlar, insanlar, hayatlarımız, özgürlüğümüz, umutlarımız, geleceğimiz, emeklerimiz, her şeyimiz yok sayılıyor, değersiz sayılıyor ve geçersiz sayılıyor. Biz, Türk halkı, bugün çok üzgünüz…"