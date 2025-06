Fazıl Say’ın bestelediği İznik Türküsü, İznik Gölü kıyısında dünya prömiyerini yapacak

Fazıl Say tarafından bestelenen İznik Türküsü adlı eser, 21 Haziran Cumartesi akşamı İznik Gölü kıyısında dünya prömiyerini yapacak.

İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Fazıl Say, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

BOZBEY: TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDECEĞİZ

Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik’in binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimiyle medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi. Bu değerli mirası dünya ile buluşturmak için birçok proje yürüttüklerini vurgulayan Başkan Bozbey, “İznik’in derin tarihinden, kültürel zenginliğinden ve eşsiz doğasından ilhamla ortaya çıkan bu özel eser, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da, aynı zamanda Dünya Müzik Günü’nde müzikseverlerle buluşacak. ‘İznik Türküsü’nün dünya prömiyerini İznik Gölü’nün kıyısında, değerli misafirlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Bozbey, sanatseverleri bu özel ana tanıklık etmeye davet ederek, “İznik, gölü, yeşil alanları ve sahiliyle Türkiye’nin en özgün yaşam alanlarından biri. Kentin tanıtımı ve bu eşsiz güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Bu eseri İznik’e ve gelecek kuşaklara armağan eden Fazıl Say’a içten teşekkür ediyorum. 21 Haziran’da, Fazıl Say ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım tarafından ilk kez seslendirilecek bu eseri kaçırmamak gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

FAZIL SAY: İZNİK BİR DÜNYA MİRASIDIR

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ise konuşmasında İznik’in tarihsel önemine dikkat çekti. Antik dönemlerden Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’in, aynı zamanda Birinci Konsil gibi önemli olaylara sahne olduğunu hatırlattı. Say, “İznik bir dünya mirası. Bu kültürel mirası anlatmak için sadece turizm tanıtımı yetmez; kalıcı eserler de gerekir. Ben de bu düşünceyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle İznik’in hikayesini müzikle anlatmayı amaçladım” dedi.

Eserin isminin İznik Türküsü (İngilizce adıyla Ballad of Nicaea) olduğunu açıklayan Say, eserin içinde insan sesinin de bulunduğunu ve bu yönüyle türünün tek örneği olduğunu söyledi. Yaklaşık 17-18 dakika süren eserin, dinleyicilere İznik’in tarihine içsel bir hayal yolculuğu yaşatacağını dile getiren Say, “Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın muhteşem sesiyle hayat bulacak olan bu eser, yıllar sonra da yaşatılmaya devam edecek. 21 Haziran’da, İznik Gölü’nün büyüleyici doğasında herkesi bu özel konsere davet ediyoruz” dedi.

Toplantı, Başkan Mustafa Bozbey ve Fazıl Say’ın basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.