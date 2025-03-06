Fazilet Apartmanı davası: 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

Fazilet Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda yaşayan yurttaşlardan 19'u 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporuna dayanarak, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'ndeki yapı kontrol biriminden sorumlu kişilerde "kusur" tespit etti ve bu kişiler hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni talep etti.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Kahramanmaraş Valiliği, olay tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli, imar işleri müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner ile makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni vermişti.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, 10 kamu görevlisi, soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti, ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazları reddetti. Kararın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianame hazırlaması bekleniyor.

"KUSURU OLANLARIN YARGILANMALARINI İSTİYORUM"

Fazilet Apartmanı'nda annesi, ablası ve kız kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Uzun yıllar süren adalet mücadelemizde elbette kamu görevlilerinin de büyük sorumluluğu vardı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma izni ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı da onaylaması adalete olan inancımızı arttırmıştır. Binanın yıkılmasında kusuru olan kim varsa yargılanmalarını istiyorum" dedi.

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Apartmanda oturan vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine karar vermişti. Mahkeme kararı uygulanmadı, söz konusu bina 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden oldu.