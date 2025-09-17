Fazilet Apartmanı davasının beşinci duruşması Cuma günü görülecek

6 Şubat depremlerinde 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasının beşinci duruşması 19 Eylül Cuma Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Maraş’taki Fazilet Apartmanı’nın B Bloku 6 Şubat 2023’teki depremlerde ayakta kalmayı başarırken A Bloku ise biri çocuk olmak üzere 19 kişiye mezar oldu.

A Blokun giriş katındaki Akın Ekmek Fırını’nın sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yapı projesine aykırı olarak tadilat yapıp eklentiler inşa etti.

Hatta binanın giriş katında iki dükkânın da duvarlarının kaldırarak toplam üç dükkânı birleştirdiler.

Böylece bina göz göre göre 19 kişiye mezar oldu.

18 AY BOYUNCA KAÇTILAR!

15 Şubat 2024’te hazırlanan iddianamede, Akın ve Ferihan Yağcı’ya “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi. Fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında 2023’ün temmuz ayında yakalama kararı çıkarılsa da 18 ay boyunca tutuklanmadılar.

Yakalama kararına rağmen Akın Yağcı'nın 23 Ağustos 2023'te, Ferihan Yağcı'nın ise 2 Kasım 2023'te Ankara 3'üncü Noter'de çocuklarına vekalet verdikleri de ortaya çıkmıştı.

27 Aralık 2024’te ise dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Akın ve Ferihan Yağcı, Afyon’da teslim oldu.

Ancak mahkeme Yağcı çiftini tutuklamadı.

GÖZ GÖRE GÖRE…

Binaya zarar verildiği için bina sakinleri depremden önce, 2012 yılında Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Akın ve Ferihan Yağcı’ya dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019’da tadilatların binayı zayıflattığını vurgulayarak Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar verdi. Fakat mahkemenin bu kararı uygulanmadı ve kararın uygulanıp uygulanılmadığını da denetleyen olmadı.