Fazla maaş ödenen 314 vekilden sadece 4’ü parayı iade etti

Nisan-mayıs-haziran ayları için 3 aylık maaşları önden ödenen 314 milletvekilinden sadece 4'ü vekillik yapmadıkları ayın paralarını geri verdi.

27'nci dönemde görev yapan 314 milletvekili 14 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Meclis'e giremedi.

Vekillikleri sona eren 314 isme nisan-mayıs-haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Mayıs ayının yarısı ve haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden sadece 4'ü “Biz bu parayı hak etmedik” diyerek parayı iade etti.

Sözcü'nün haberine göre, üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekili ise vekillik yapmadıkları döneme ait 149 bin lirayı kabul ettiler.

İki aylık maaşı iade eden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “İki aya yakın fazladan ücret ödendi. Hak etmediğim bir parayı alamazdım, iade ettim” dedi.

Uysal'ın yanı sıra BBP lideri Mustafa Destici, eski İYİ Parti Bursa Milletvekili Kamil Erozan ve eski AK Parti Balıkesir milletvekili Adil Çelik de iki aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti.