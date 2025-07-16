FBI, 3 İranlı yetkiliyi en çok arananlar listesine aldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski FBI çalışanı Robert Levinson'un 2007'de İran'da "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümüne karıştığı" gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının 3 yetkilisinin, en çok arananlar listesine alındığını açıkladı.

FBI'ın en çok arananlara dair kullandığı resmi X hesabından yapılan paylaşımlara göre, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İran'ın eski Tiran Büyükelçisi Gulamhüseyin Muhammedniya ve Taki Danışver, FBI'ın en çok arananlar listesine alındı.

Paylaşımda, İranlı yetkililerin İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığında (MOIS) çalıştığı iddia edilirken yetkililerin, eski FBI çalışanı Levinson'un "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümüne karıştığı" iddiasıyla sorgulanmak üzere arandığı kaydedildi.

ROBERT LEVİNSON OLAYI

ABD'li özel bir dedektif ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinden emekli eski bir FBI ajanı olan Levinson, Mart 2007'de İran'ın Kiş Adası'nda sigara kaçakçılığı vakasını araştırırken kaybolmuştu.

Barack Obama yönetimi eski FBI ajanının bulunması için Tahran'dan yardım istemiş, Levinson'un Kiş Adası'na kişisel bir iş için seyahat ettiğini savunmuştu ancak AP haber ajansı, Levinson'un İran'da aslında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı yönünde haber yayımlamıştı.

Levinson'un, Kasım 2010'da özgürlüğüne kavuşmak için yardım istediği ancak kimler tarafından ve nerede tutulduğu konusunda bilgi vermediği bir videosu yayımlanmıştı. İran hükümeti sürekli olarak, Levinson'un ortadan kaybolması ya da nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını savunmuştu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Mart 2011'de Levinson'un, Güney Asya'da bir yerlerde tutulduğunu açıklamış, bu açıklama, eski FBI ajanının, Afganistan veya Pakistan gibi bir yerde terörist bir örgüt ya da suç örgütünün elinde olabileceği olasılığını akla getirmişti.

ABD yönetimi, 14 Aralık 2020'de İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Mohammad Baseri ile Ahmad Khazai'nin Levinson'un "kaçırılması, gözaltına alınması ve muhtemel ölümünde" rol oynadıklarını belirterek yaptırım listesine eklendiklerini açıklamıştı.