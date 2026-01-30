FBI ajanı kılığına girerek Luigi Mangione'yi serbest bırakmaya çalışan kişi tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) United Healthcare CEO'sunu silahla öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'yi New York’ta tutulduğu hapishaneden kaçırmaya çalışan 36 yaşındaki Mark Anderson tutuklandı.

BBC’de yer alan habere göre olay 28 Ocak Çarşamba günü yaşandı.

İddiaya göre Anderson, New York Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi'nin giriş bölümünde memurlara FBI ajanı olduğunu belirterek bir mahkumun serbest bırakılmasına izin veren ve "bir yargıç tarafından imzalanmış" evrakları olduğunu söyledi.

Memurlar kimlik bilgilerini sorduğunda, Anderson Minnesota ehliyeti gösterdi, silah bulundurduğunu öne sürdü. Anderson daha belge olduğunu iddia ettiği dosyaları cezaevi personeline doğru fırlattı.

Sonrasında cezaevi yetkilileri Anderson’u gözaltına aldı.

Anderson, polis memuru kılığına girmekle suçlanıyor.

Şikayette Luigi Mangione'nin adı geçmese de, bir kolluk kuvveti kaynağı BBC'ye Anderson'ın onu serbest bırakmaya çalıştığını söyledi.

Anderson, 29 Ocak Perşembe günü hakim karşısına ancak henüz savunma yapmadı.

UNİTEDHEALTHCARE'İN CEO'SUNA SALDIRI

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini belirtmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduklarını, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Daha sonra, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

NYPD başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" kaydetmişti.

Daha sonra Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltilmişti.