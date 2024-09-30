FBI'dan Erden Timur'a havalimanında 'Eric Adams' soruları: Gözaltı iddiasını yalanladı

ABD'de New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams hakkında başlatılan Türkiye bağlantılı rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

FBI'ın 2 gün önce, eski Galatasaray yöneticisi iş insanı Erden Timur'u New York'a gidişinde havalimanında gözaltına aldığı öne sürüldü.

Timur ise gözaltı iddiasını yalanlayıp "Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu" dedi.

VOA New York muhabiri Mehmet Sümer'e konuşan Erden Timur, olayın 'gözaltı olmadığını' "kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu ve bağış yapmadığını söylediğini" aktardı.

İlerleyen saatlerde Habertürk yayınına katılan Erden Timur, şunları söyledi: "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. 'Bağış yaptınız mı' diye sordular. 1 dolar bile bağış yapmadığımızı söyledim. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15 yıldır iş yapıyorum, ülkemde bile hiçbir imar artışım yok."

SON DAKİKA:

Erden Timur şimdi tekrar aradı kendisine gözaltı işleminin uygulanmadığını sadece bilgisinin alınıp herhangi bir imzalı tutanak benzeri bir şey imzalamadan herhangi bir yasal işlem olmadan havalimanından çıktığını söyledi — mehmet sumer (@mehmetsumer_) September 29, 2024

ERİC ADAMS HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yolsuzluk ve rüşvet dahil, 5 farklı suçlamanın yöneltildiği 57 sayfalık iddianamede Türkevi’nin ruhsatının rüşvet karşılığında verildiğine yönelik iddialar da yer alıyor.

İddianamede, Türkevi’nin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı, fakat buna rağmen belediyenin binaya ruhsat verdiği belirtiliyor.

Binayı teftiş etmekle görevli olan memura, “Binaya izin vermezsen, işini kaybedersin” denildiği ve tehdit edildiği öne sürülüyor. İddianamede Türkevi’nin Erdoğan’ın New York ziyaretine yetişmesi için bir Türk yetkilinin Adams’ın yardımcılarından birine “Sıra sizde” diye mesaj attığı belirtiliyor. Adams’ın da lüks hediyeler karşılığında “devreye girerek”, gerekli yasal düzenlemeleri yetiştirdiği iddia ediliyor.

İddianamede “Adams müdahale etti ve gökdelen Türk yetkilinin istediği gibi açıldı” deniliyor.