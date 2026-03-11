FBI'dan eyalet polisine uyarı: İran misilleme olarak Kaliforniya’yı hedef alabilir

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kaliforniya polisini, İran'ın misilleme olarak ABD'nin Batı Kıyısı'nı hedef alabileceği konusunda uyardı.

ABC News'in haberine göre; şubat sonunda yayımlanan uyarı metninde şöyle denildi: “Yakın zamanda elde ettiğimiz bilgilere göre İran’ın, ABD’nin İran’a saldırı düzenlemesi durumunda, ABD ana karasının açıklarında kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçları kullanarak sürpriz bir saldırı gerçekleştirmeyi planlamış olabileceği değerlendirilmektedir. Bu saldırının özellikle Kaliforniya’daki belirlenmemiş hedeflere yönelik olabileceği düşünülmektedir.”

Bültende ayrıca şu ifade yer aldı:

“Bu iddia edilen saldırının zamanı, yöntemi, hedefi ya da failleri hakkında ek bir bilgi bulunmamaktadır.”

Bu uyarı, ABD'nin İran’a yönelik saldırıları başlattığı dönemde yayımlandı. İran ise saldırılara karşılık olarak Ortadoğu genelinde çeşitli hedefleri vurdu.

ABC ayrıca, Los Angeles’taki FBI ofisinin bir sözcüsü konu hakkında yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

İRAN’IN YURTDIŞINDAKİ UYUYAN HÜCRELERİ AKTİVE EDEBİLECEĞİ İDDİASI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın eski istihbarat başkanı ve ABC News yorumcusu John Cohen, hem Pasifik Okyanusu üzerinden hem de Meksika üzerinden gelebilecek drone saldırıları ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. Cohen şöyle konuştu:

“İran’ın Meksika ve Güney Amerika’da geniş bir varlığı olduğunu biliyoruz. İlişkileri var, drone teknolojisine sahipler ve artık saldırı düzenlemek için bir motivasyonları da var.”

Cohen, “FBI’ın bu uyarıyı yapması akıllıca; böylece eyalet ve yerel güvenlik birimleri bu tür tehditlere karşı daha hazırlıklı olabilir. Bu tür bilgiler kolluk kuvvetleri için son derece kritik" dedi.

SALDIRININ NASIL YA DA NE ZAMAN YAPILACAĞINA DAİR BİR ŞEY BELİRTİLMEDİ

FBI’ın uyarısında, saldırı dronlarını taşıyan gemilerin ABD ana karasına nasıl ya da ne zaman yaklaşabileceği belirtilmezken ABD veya İsrail’in İran’a saldırması durumunda kullanılmak üzere ekipmanların önceden karada veya denizdeki gemilerde konuşlandırılmış olabileceğinden endişe edildiği de belirtildi.