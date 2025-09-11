FBI'dan, Kirk cinayetinin şüphelisinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül teklifi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

FBI'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" ifadesine yer verildi.

FBI, Kirk'ün cinayet şüphelisi olarak tespit ettiği kişiye ait fotoğraflara da sitesinde yer vererek, tanıyan veya görenlerin irtibata geçmesi için link paylaştı.

Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.

Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.

Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.

CHARLIE KIRK CİNAYETİ

Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki muhafazakâr çevrelerde etkin olan Kirk, bireysel silahlanma destekçisiydi ve aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.