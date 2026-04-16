FBI'dan okul saldırıları raporu: Saldırganlar hangi davranışları gösteriyor?

Türkiye iki gün üst üste Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarıyla sarsıldı. ABD’den duymaya aşina olduğumuz saldırılara ilişkin ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) daha önce bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Raporda saldırıların tek bir motivasyonu olmadığı, pek çok nedene bağlı olarak yapılabildiği ve çoğunluğunun saldırıları önceden planladığı belirtildi.

Saldırganların profillerine ilişkin raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Okul saldırganlarının tek bir “profili” yoktur. Okul saldırıları nadiren anlıktır; genellikle önceden planlanır. Çoğu okul saldırısından önce, saldırganın çevresindeki kişiler (arkadaşlar, akranlar) şiddet düşündüğünü bilir. Saldırganların çok azı hedeflerine doğrudan tehditte bulunur. Yaygın motivasyonlar: intikam, kontrol kurma isteği ve tanınma arzusu. Şiddet davranışı kesin olarak öngörülemez, ancak etkili risk değerlendirme ile bazı saldırılar önlenebilir.”

SALDIRGANLARIN DAVRANIŞLARI

Raporda saldırganların davranışlarına ilişkin ise şu tespitler yer aldı:

Büyük kişisel kayıp veya aşağılanma

Sorunları şiddet dışı yollarla çözme isteğinin olmaması

Şiddet planlarının açıklanması

Silahlara veya şiddete aşırı ilgi

Artan umutsuzluk

Sosyal ilişkilerde bozulmaKendine veya başkalarına karşı olumsuz bakış

Akademik performansta düşüş

Sosyal geri çekilmeArtan saldırganlıkMadde kullanımı

Silahlara erişim veya biriktirme

Saldırı öncesi planlama davranışları

YÜZDE 93’Ü ÖNCEDEN PLANLIYOR

Raporda şu istatistiklere yerildi: