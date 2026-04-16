FBI'dan okul saldırıları raporu: Saldırganlar hangi davranışları gösteriyor?
Türkiye iki gün üst üste ABD'den aşina olduğumuz okul saldırılarıyla sarsıldı. FBI tarafından hazırlanan rapor okul saldırılarını gerçekleştiren saldırganların profiline ilişkin ipuçları veriyor.
Türkiye iki gün üst üste Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarıyla sarsıldı. ABD’den duymaya aşina olduğumuz saldırılara ilişkin ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) daha önce bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.
Raporda saldırıların tek bir motivasyonu olmadığı, pek çok nedene bağlı olarak yapılabildiği ve çoğunluğunun saldırıları önceden planladığı belirtildi.
Saldırganların profillerine ilişkin raporda şu ifadeler kullanıldı:
“Okul saldırganlarının tek bir “profili” yoktur. Okul saldırıları nadiren anlıktır; genellikle önceden planlanır. Çoğu okul saldırısından önce, saldırganın çevresindeki kişiler (arkadaşlar, akranlar) şiddet düşündüğünü bilir. Saldırganların çok azı hedeflerine doğrudan tehditte bulunur. Yaygın motivasyonlar: intikam, kontrol kurma isteği ve tanınma arzusu. Şiddet davranışı kesin olarak öngörülemez, ancak etkili risk değerlendirme ile bazı saldırılar önlenebilir.”
SALDIRGANLARIN DAVRANIŞLARI
Raporda saldırganların davranışlarına ilişkin ise şu tespitler yer aldı:
- Büyük kişisel kayıp veya aşağılanma
- Sorunları şiddet dışı yollarla çözme isteğinin olmaması
- Şiddet planlarının açıklanması
- Silahlara veya şiddete aşırı ilgi
- Artan umutsuzluk
- Sosyal ilişkilerde bozulmaKendine veya başkalarına karşı olumsuz bakış
- Akademik performansta düşüş
- Sosyal geri çekilmeArtan saldırganlıkMadde kullanımı
- Silahlara erişim veya biriktirme
- Saldırı öncesi planlama davranışları
YÜZDE 93’Ü ÖNCEDEN PLANLIYOR
Raporda şu istatistiklere yerildi:
- %27’si şiddet içerikli filmlere ilgi göstermiştir.
- %37’si yazılarında şiddete ilgi göstermiştir.
- %59’u okul saatleri içinde gerçekleşmiştir.
- %63’ünün silah kullanımı geçmişi vardır.
- %68’i silahı evinden veya akrabasından temin etmiştir.
- %93’ü saldırıyı önceden planlamıştır.
- %93’ü saldırıdan önce başkalarını endişelendiren davranışlar göstermiştir.
- %95’i mevcut öğrencidir.
- %24’ü dikkat çekme isteğiyle hareket etmiştir.
- %27’si intihar veya çaresizlik motivasyonludur.
- %34’ü bir sorunu çözmek amacıyla hareket etmiştir.
- %54’ünün birden fazla motivasyonu vardır.
- %61’i intikam motivasyonludur.
- %75’i zorbalığa uğradığını hissetmiştir.