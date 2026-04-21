FBI Direktörü Patel’den The Atlantic'e 250 milyon dolarlık dava: “Aşırı alkol kullanımı” iddiası

ABD’de FBI Direktörü Kash Patel ile medya kuruluşu The Atlantic arasında hukuki bir süreç başladı. Associated Press’in aktardığına göre Patel, dergide yayımlanan ve kendisi hakkında ciddi iddialar içeren haber nedeniyle “iftira” davası açtı.

Dava dilekçesinde, söz konusu haberin “asılsız” ve “kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik” olduğu savunulurken, dergi ise iddiaları reddederek haberinin arkasında durduğunu ve davaya karşı güçlü şekilde savunma yapacağını duyurdu.

"AŞIRI ALKOL KULLANIMI" VE "İŞLERİN AKSADIĞI" İDDİASI

The Atlantic’te yayımlanan haberde, Patel’in FBI içindeki yönetim tarzına yönelik eleştirilerin yanı sıra “aşırı alkol kullanımı” iddialarına da yer verildi. Haberi kaleme alan gazeteci Sarah Fitzpatrick, Patel’in görevini kaybetme konusunda endişe duyduğunu ve bu durumun arkasında farklı nedenler bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan ifadelerde Patel’in davranışlarının hem FBI hem de Adalet Bakanlığı içinde endişe yarattığı ileri sürüldü. Bu kapsamda, bazı toplantıların ertelendiği ve Patel’in zaman zaman ulaşılamaz olduğu iddiaları yer aldı.

PATEL DAVA AÇTI

Patel ise Washington’daki federal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Dilekçede, derginin anonim kaynaklara dayanarak “asılsız suçlamalar” yayımladığı savunuldu ve bu durumun “kötü niyetli” olduğu öne sürüldü.

Öte yandan The Atlantic, haberin hazırlanması sürecinde 20’den fazla kişiyle görüşüldüğünü ve bu kişilere hassas konular nedeniyle anonimlik sağlandığını belirtti.

Dava, ABD’de siyaset ve medya arasındaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha gündeme getirirken, benzer davaların daha önce de açıldığına dikkat çekiliyor.