FBI takibinde: Einstein neden sosyalizmi savundu?

Albert Einstein, bilim tarihine görelilik teorisiyle damga vurmuş bir fizikçi olarak bilinse de, toplumsal ve siyasal meselelere dair görüşlerini de açık biçimde dile getirmişti. Bu görüşlerin en net ifadesi, 1949 yılında Monthly Review’un ilk sayısında yayımlanan “Why Socialism?” başlıklı makalesinde yer aldı. Einstein bu yazıda, kapitalist toplumsal düzeni eleştirerek sosyalizmi etik ve toplumsal bir gereklilik olarak tartıştı.

KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ VE EŞİTSİZLİK

“Why Socialism?”, Soğuk Savaş’ın başladığı, ABD’de antikomünist atmosferin hızla güçlendiği bir dönemde yayımlandı. Metin bugün hâlâ Monthly Review’un internet sitesinde tam metin olarak erişilebilir durumda. Einstein yazısında, kapitalizmin kâr odaklı yapısının toplumsal eşitsizlik ürettiğini, bireyleri rekabetçi bir düzene zorladığını ve dayanışmayı zayıflattığını savundu.

Monthly Review, 1. Sayı

Einstein’a göre kapitalist toplumda bugün hüküm süren “ekonomik anarşi”, kötülüğün asıl kaynağı olarak tanımlıyor. Toplum, üyeleri birbirlerinin kolektif emeğinin ürünlerinden mahrum bırakmak için sürekli rekabet eden geniş bir üreticiler topluluğuna dönüşmüş durumda. Bu süreç çoğu zaman açık bir zor kullanımıyla değil, hukuken tanımlanmış ve meşrulaştırılmış kurallar aracılığıyla işliyor. Einstein, bu tabloyu mümkün kılan temel unsurun ise üretim araçlarının -tüketim mallarının yanı sıra sermaye mallarını üreten kapasitenin - büyük ölçüde bireysel özel mülkiyet altında bulunması olduğunu vurguluyor.

SERMAYE, SİYASET VE TOPLUM

Einstein’a göre özel sermaye, kapitalistler arasındaki rekabetin yanı sıra teknolojik gelişmeler ve iş bölümünün derinleşmesiyle birlikte giderek az sayıda elde toplanıyor. Bu süreç, demokratik olarak örgütlenmiş bir siyasal toplumun bile etkili biçimde denetleyemediği bir sermaye oligarşisinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Siyasal partilerin büyük ölçüde özel sermaye tarafından finanse edilmesi, seçmenlerle yasama organları arasındaki bağı zayıflatırken, halk temsilcilerinin toplumun dezavantajlı kesimlerinin çıkarlarını savunmasını da zorlaştırıyor. Einstein, bu tabloyu daha da ağırlaştıran bir unsur olarak basın, eğitim ve diğer temel bilgi kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı biçimde özel sermayenin denetimine girmesine dikkat çekiyor; bu durumun, yurttaşların sağlıklı ve bağımsız siyasal yargılara varmasını neredeyse imkânsız hâle getirdiğini vurguluyor.

KATILIMCI, PLANLI EKONOMİ

Einstein’a göre teknolojik ilerleme çoğu zaman emek yükünü azaltmak yerine işsizliği artırıyor; kâr güdüsü ve rekabet ise ekonomik istikrarsızlığı derinleştirerek krizleri kaçınılmaz kılıyor. En yıkıcı sonuç ise bireyler üzerinde ortaya çıkıyor: rekabetçi düzen, insanların toplumsal bilincini zedeliyor.

Einstein, çözüm olarak planlı bir ekonomik düzeni tartışırken bunun tek başına yeterli olmayacağı uyarısını da yapıyor. Bürokratik tahakküm riskine işaret eden fizikçi, sosyalizmin ancak demokratik katılım ve toplumsal denetimle birlikte anlam kazanabileceğini vurguluyor.

Makale, daha sonra Einstein’ın düşünsel metinlerinin derlendiği Ideas and Opinions kitabında da yer aldı.

İSTİHBARAT TAKİBİNDE: “KOMÜNİST SEMPATİLERİNİN” GÖSTERGESİ

John Bellamy Foster’ın 2024 yılında Monthly Review’da yayımlanan bir makalesinde aktardığına göre, “Why Socialism?” yayımlandığı 1949 yılında yalnızca teorik bir kapitalizm eleştirisi olarak değil, ABD’de devlet aygıtı tarafından doğrudan bir “iç güvenlik meselesi” olarak da ele alındı.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında kamuoyuna açılan FBI belgeleri, yeni kurulan Monthly Review dergisinin ve ilk sayısında yer alan Einstein imzalı yazının federal makamlarca yakından izlendiğini ortaya koyuyor. FBI raporlarında dergi “bağımsız bir sosyalist yayın” olarak tanımlanırken, editör ve yazar kadrosunun “Komünist Parti çizgisine yakın” olduğu iddia ediliyor; Einstein’ın makalesi ise onun “komünist sempatilerinin” açık bir göstergesi olarak kayda geçiriliyordu.

ETİK VE RASYONEL BİR ALTERNATİF

Bu yaklaşım, McCarthycilik olarak anılacak antikomünist dalganın güç kazandığı dönemin bir parçasıydı. Nazi Almanyası’ndan kaçarak sığındığı ABD’de vatandaşlık almasına rağmen Einstein, yaşamı boyunca FBI’ın gözetimi altında kaldı; sosyalist görüşleri ve barış yanlısı tutumu nedeniyle kamuoyunda sık sık hedef gösterildi. Foster’ın değerlendirmesine göre Einstein’ı asıl “tehlikeli” kılan, sosyalizmi sloganlarla değil, kapitalizmin ürettiği eşitsizliklere karşı etik ve rasyonel bir alternatif olarak savunmasıydı.

Bu nedenle “Why Socialism?”, yayımlandığı anda baskı ve şüpheyle karşılanırken, aradan geçen on yıllar içinde küresel ölçekte en çok referans verilen sosyalizm savunularından biri hâline geldi.