FC 26 Ne Zaman Çıkacak? EA Sports FC 26 Erken Erişim ve Çıkış Tarihi
Geliştirilmiş yapay zekâ, daha gerçekçi kaleci animasyonları ve yenilenmiş top sürme mekaniğiyle gelen EA Sports FC 26; PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna platformlarında oynanabilecek. Oyunseverler FC 26 ne zaman çıkacak araştırmasını yaparken Electronic Arts FC 26 erken erişim ve çıkış tarihini duyurdu! İşte detaylar!
EA Sports FC 26 için geri sayım başladı. Futbol oyunları tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yeni nesil oyun, 26 Eylül 2025’te piyasaya sürülecek. Ultimate Edition sahipleri ise 7 gün erken erişim avantajıyla oyunu 19 Eylül’den itibaren deneyimleyebilecek.
FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ
EA Sports’un futbol simülasyonu serisinin en yeni halkası EA Sports FC 26, resmi olarak 26 Eylül 2025 Cuma günü çıkacak. Geleneksel olarak her yıl Eylül ayının son Cuma günü piyasaya sürülen oyun, bu yıl da takvime sadık kalıyor.
ERKEN ERİŞİM AVANTAJLARI
Oyunun Ultimate Edition’ını ön sipariş eden oyuncular, 19 Eylül 2025’ten itibaren oyuna erken erişim sağlayacak. Bu sayede futbol severler, resmi çıkış tarihinden tam 7 gün önce FC 26 deneyimine başlayabilecek.
Ayrıca, EA Play üyeleri için 10 saatlik deneme sürümü yine 19 Eylül itibarıyla erişime açılacak.
- EA Sports FC 26’nın Yeni Özellikleri
- Daha akıcı top sürme mekanikleri
- Geliştirilmiş yapay zekâ ile oyuncu pozisyonlandırma
- Gerçekçi kaleci animasyonları
- Topluluk geri bildirimleriyle şekillenen dinamik oynanış
EA SPORTS FC 26 KAPAĞINI SÜSLEYEN YILDIZLAR
- Ultimate Edition: Zlatan Ibrahimović
- Standard Edition: Jude Bellingham & Jamal Musiala
DESTEKLENEN PLATFORMLAR
EA Sports FC 26, geniş bir platform yelpazesiyle çıkış yapacak:
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Xbox Series X|S
- Xbox One
- Nintendo Switch
- Nintendo Switch 2
- PC
- Amazon Luna