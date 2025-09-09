FC 26 Ne Zaman Çıkacak? EA Sports FC 26 Erken Erişim ve Çıkış Tarihi

EA Sports FC 26 için geri sayım başladı. Futbol oyunları tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yeni nesil oyun, 26 Eylül 2025’te piyasaya sürülecek. Ultimate Edition sahipleri ise 7 gün erken erişim avantajıyla oyunu 19 Eylül’den itibaren deneyimleyebilecek.

FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ

EA Sports’un futbol simülasyonu serisinin en yeni halkası EA Sports FC 26, resmi olarak 26 Eylül 2025 Cuma günü çıkacak. Geleneksel olarak her yıl Eylül ayının son Cuma günü piyasaya sürülen oyun, bu yıl da takvime sadık kalıyor.

ERKEN ERİŞİM AVANTAJLARI

Oyunun Ultimate Edition’ını ön sipariş eden oyuncular, 19 Eylül 2025’ten itibaren oyuna erken erişim sağlayacak. Bu sayede futbol severler, resmi çıkış tarihinden tam 7 gün önce FC 26 deneyimine başlayabilecek.

Ayrıca, EA Play üyeleri için 10 saatlik deneme sürümü yine 19 Eylül itibarıyla erişime açılacak.

EA Sports FC 26’nın Yeni Özellikleri

Daha akıcı top sürme mekanikleri

Geliştirilmiş yapay zekâ ile oyuncu pozisyonlandırma

Gerçekçi kaleci animasyonları

Topluluk geri bildirimleriyle şekillenen dinamik oynanış

EA SPORTS FC 26 KAPAĞINI SÜSLEYEN YILDIZLAR

Ultimate Edition: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović Standard Edition: Jude Bellingham & Jamal Musiala

DESTEKLENEN PLATFORMLAR

EA Sports FC 26, geniş bir platform yelpazesiyle çıkış yapacak: