FC RFS nedir? RFS hangi ülkenin takımı? RFS açılımı nedir? RFS piyasa değeri nedir?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden biri FC RFS oldu. RFS hangi ülkenin takımı? RFS hakkındaki bilgiler makalemizde
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında en dikkat çeken rakip FC RFS oldu.RFS hangi ülkenin takımı? Detaylara bakalım:
RFS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan bir futbol kulübü. Açılımı Rigas Futbola Skola'dır.
RFS'NİN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
FC RFS piyasa değeri 9.43 Milyon Euro'dur.
RFS takımının en değerli oyuncusu Ziga Lipuscek'tir. 27 yaşındaki oyuncu aynı zamanda RFS'nin kaptanıdır.
RFS Futbol Kulübü, 2023/2024 sezonunda Letonya'da Virslīga'yı 66 puanla şampiyon olarak tamamlamıştır.