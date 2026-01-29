FCSB hangi ülkenin takımı? FCSB'nin açılımı ne? FCSB hangi ligde?

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe’nin deplasmanda karşılaşacağı FCSB, futbolseverlerin merak ettiği kulüpler arasında yer alıyor. Avrupa kupalarındaki tarihi başarıları, isim değişikliği süreci ve Romanya futbolundaki yeriyle dikkat çeken kulüp hakkında “FCSB hangi ülkenin takımı?”, “FCSB’nin açılımı ne?” ve “FCSB hangi ligde mücadele ediyor?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte FCSB’ye dair tüm ayrıntılar…

FCSB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FCSB, Romanya’nın başkenti Bükreş merkezli bir Rumen futbol kulübüdür. Romanya futbolunun en köklü temsilcilerinden biri olan kulüp, uzun yıllardır ülke futboluna damga vuran takımlar arasında gösterilmektedir.

Kulüp, geçmişte Steaua București adıyla tanınmış ve bu isimle hem Romanya’da hem de Avrupa kupalarında büyük başarılara imza atmıştır. Günümüzde ise FCSB adıyla yoluna devam etmektedir.

FCSB’NİN AÇILIMI NE?

FCSB’nin açılımı Fotbal Club FCSB şeklindedir. Kulüp, Sovyetler Birliği döneminde Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak kurulmuştur.

1998 yılında özelleştirilen kulüp, 2017 yılında önemli bir isim değişikliği yaşamıştır. Kullanım hakkı Romanya Savunma Bakanlığı’na ait olan ve Türkçede “yıldız” anlamına gelen Steaua adını kullanmayı bırakmak zorunda kalan kulüp, bu tarihten itibaren resmi olarak FCSB ismini almıştır.

FCSB HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

FCSB, Romanya futbolunun en üst seviyesi olan Romanya SüperLiga’da mücadele etmektedir. Kulüp, tarihinin tamamını Romanya’nın en üst liginde geçirmiştir.

Romanya 1. Ligi’nde kazandığı 26 şampiyonluk ile ülke tarihinin en başarılı futbol kulübü olarak öne çıkan FCSB, ligdeki istikrarlı yapısıyla dikkat çeker.

FCSB – STEAUA BUCUREȘTİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKA PLANI

Kuruluş Süreci

Orijinal Steaua București, 1947 yılında kurulmuş ve CSA Steaua București çatısı altında, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermiştir.

Özelleştirme ve Hukuki Süreç

1998 yılında futbol takımı ve tesisler özelleştirilmiş, kulüp özel hissedarların kontrolüne geçmiştir. 2011 yılından itibaren CSA Steaua București ile kulüp arasında isim ve marka hakları konusunda hukuki anlaşmazlıklar yaşanmıştır.

Bu sürecin sonunda 2017 yılında kulübün adı resmen FC Steaua București yerine FCSB olarak değiştirilmiştir.

FCSB’NİN AVRUPA VE ROMANYA FUTBOLUNDAKİ YERİ

FCSB, Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla Romanya futbolunun en önemli temsilcisi konumundadır. Kulüp, 1986 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona’yı mağlup ederek bu kupayı kazanan ilk Doğu Bloku kulübü olmuştur.

Ayrıca Romanya’nın bir diğer köklü kulübü Dinamo Bükreş ile oynanan karşılaşmalar, ülke futbolunun en büyük derbileri arasında yer alır.

FCSB TAKIMINI YAKINDAN TANIYALIM

Romanya SüperLiga’da mücadele eden FCSB, güncel kadro değeriyle de dikkat çekmektedir. Transfermarkt verilerine göre kulübün toplam kadro değeri 40,25 milyon euro seviyesindedir.

Takımın en değerli oyuncusu, 10 numara pozisyonunda görev yapan Darius Olaru olarak öne çıkmaktadır.

FCSB hangi ülkenin takımı?

FCSB, Romanya’nın başkenti Bükreş merkezli bir futbol kulübüdür.

FCSB’nin açılımı nedir?

FCSB’nin açılımı Fotbal Club FCSB’dir. Kulüp, eski adıyla Steaua București olarak bilinmektedir.

FCSB hangi ligde oynuyor?

FCSB, Romanya futbolunun en üst ligi olan Romanya SüperLiga’da mücadele etmektedir.

FCSB neden Steaua adını kullanmıyor?

Steaua isminin kullanım hakkı Romanya Savunma Bakanlığı’na ait olduğu için kulüp 2017 yılında adını FCSB olarak değiştirmiştir.