Feci kaza anı kamerada

Bartın’da ters yola giren otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci kaza anların güvenlik kameramarına yansıdığı kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kanlıırmak Caddesi’nde kavşaktan ters şeride dönen M.G. idaresindeki 74 AAC 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.’ye çarptı. Kazada yaralanan İ.B., hastaneye kaldırılırken, feci kaza anı kameralara yansıdı.

Görüntülerde otomibilin çarptığı İ.B.’nin yola savrulduğu ve aracın üzerinden geçtiği anlar da yer aldı.

Ters şeride giren ve 71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.