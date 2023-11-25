Feci kaza kamerada: Sürücü hayatını kaybetmişti, acı detay ortaya çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Araç içerisinde sıkışan 23 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hayatını kaybeden gencin eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler yönüne doğru seyir halinde olan Oktay Göçer (23) idaresindeki 41 FP 560 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Süratli olduğu iddia edilen otomobil beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Göçer, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak beton direğe çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan, evli ve bir çocuk babası olan Oktay Göçer’in, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.