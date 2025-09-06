Feci kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen ve iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla alev topuna dönen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Eflani-Daday karayolunun Kababayır Geçidi mevkiinde 2 gün önce meydana gelen kazada, Mustafa Oğuz idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Yarış yönetimindeki 19 DU 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan araçlardaki sürücü Yaşar, yanında bulunan Zeynep (16), ve Zeynep Yarış (64) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü Mustafa Oğuz tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.