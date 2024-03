Feci kazanın yaşandığı manavın sahibi olayı anlattı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından açıklamalarda bulunan manav sahibi Nazif Şıktaşlılar, “Olayın şokunu hala atlatamadık” dedi.

Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerindeki Nazif Şıktaşlılar’a ait manav dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi.

Üzerine gelen aracı fark eden bir kişi de kendini son anda kenara atarak ölümden kıl payı kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.M. ve manav sahibi Nazif Şıktaşlılar’ın arkadaşı E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.E.’nin diz kapağında kırıkların bulunduğu ve platin takıldığı öğrenildi.

Öte yandan kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.’nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor.



Kaza nedeniyle büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen manav sahibi ve Merkezefendi Mahallesi Muhtar Adayı Nazif Şıktaşlılar, “Dün siparişlerimizi hazırlarken arka taraftaydım. Bir anda fren sesini duyarak kafamı çevirdiğimde aracın hızla kayarak dükkana doğru geldiğini gördüm. O esnada bana yardım eden abimize araç çarptı. Hala daha şokunu atlatabilmiş değilim. Hastaneye kaldırıldığında ameliyata alındı. Durumu iyiye gidiyor” dedi.