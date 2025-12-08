FED Başkanı Değişiyor: ABD Yeni FED Başkanı Adayları Kimler? FED Başkanı Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) için kritik süreç başladı. Jerome Powell’ın görev süresinin 2026 Mayıs ayında sona erecek olması, küresel piyasaların gözünü Washington’a çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın “yeni Fed Başkanı yeni yılın başında açıklanacak” mesajı sonrası, aday listesi ve kulis bilgileri daha da merak edilir hâle geldi. Peki, FED Başkanı kim olacak? Trump’ın işaret ettiği isim kim? İşte adaylar, süreç ve tüm detaylarla kapsamlı bir analiz…

JEROME POWELL’IN GÖREV SÜRESİ BİTİYOR

2018 yılından bu yana FED Başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell, Mayıs 2026’da görevini tamamlayacak. Bu kritik değişime yaklaşık bir buçuk yıl kala ABD yönetimi, yeni başkan için değerlendirmelerini sürdürüyor.

FED BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ABD Hazine Bakanı Bessent’in açıklamalarına göre FED Başkanlığı için değerlendirmede olan 5 ana isim bulunuyor. İşte öne çıkan adaylar:

Aday Görevi / Ünvanı Kevin Hassett Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Michelle Bowman FED'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christopher Waller FED Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh Eski FED Yönetim Kurulu Üyesi Rick Rieder BlackRock Üst Yönetim Üyesi

TRUMP’IN İŞARET ETTİĞİ İSİM: KEVİN HASSETT

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir toplantıda Kevin Hassett’i “potansiyel bir Fed başkanı” olarak tanımladı. Trump’ın şu sözleri dikkat çekti:

“Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel… Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin.”

Bu açıklama, Hassett’in adaylar arasında bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlandı.

YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında “Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız.” diyerek sürecin zamanlamasını netleştirdi.

FED BAŞKANLIĞI SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?

FED Başkanı, küresel ekonomi üzerinde belirleyici role sahiptir. Faiz politikaları, enflasyon yönetimi, doların küresel değeri ve finansal stabilite konularında alınacak kararlar, dünya piyasalarını direkt etkiler. Bu nedenle yeni başkanın ekonomi yaklaşımı yakından takip ediliyor.

FED BAŞKANI ADAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kevin Hassett: Trump’a yakın duruşu ve işaret edilmesi sebebiyle en güçlü aday.

Trump’a yakın duruşu ve işaret edilmesi sebebiyle en güçlü aday. Michelle Bowman: Denetim tarafında tecrübeli, muhafazakâr para politikalarını destekleyen bir isim.

Denetim tarafında tecrübeli, muhafazakâr para politikalarını destekleyen bir isim. Christopher Waller: Enflasyon ve faiz konularında kararlı duruşuyla tanınıyor.

Enflasyon ve faiz konularında kararlı duruşuyla tanınıyor. Kevin Warsh: Tecrübeli, geçmişte de başkanlık için gündeme gelmişti.

Tecrübeli, geçmişte de başkanlık için gündeme gelmişti. Rick Rieder: Finans sektöründe güçlü ve küresel piyasalarda etkili bir isim.

Jerome Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor?

Powel’ın görev süresi Mayıs 2026’da doluyor.

FED Başkan adayları kimlerden oluşuyor?

Kevin Hassett, Michelle Bowman, Christopher Waller, Kevin Warsh ve Rick Rieder.

Trump hangi ismi işaret etti?

Trump, Kevin Hassett’i “potansiyel Fed Başkanı” olarak tanımladı.

Yeni FED Başkanı ne zaman açıklanacak?

Trump’a göre yeni başkan büyük ihtimalle yeni yılın başında duyurulacak.

Aday belirleme süreci nasıl işliyor?

ABD yönetimi, Hazine Bakanı ve Başkan ile birlikte adayları değerlendirdikten sonra resmi atama yapılır.