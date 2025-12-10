Fed'den faiz indirim kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısında beklentilere uygun hareket ederek faiz indirimi yaptı. 25 baz puan indirim kararı alan Fed faiz oranını 4,00'dan 3,75'e indirdi. Toplantıda faiz indirimine karşı iki karşı oy çıkması Fed'in bundan sonraki süreçte faiz indirimini durdurma ihtimalini akıllara getirdi.

TAHVİL ALIMLARI BAŞLIYOR

Fed ayrıca 12 Aralık'ta ABD Hazine tahvillerini satın almaya başlayacağını ve 30 gün içinde 40 milyar dolarlık Hazine tahvili alacağını açıkladı.