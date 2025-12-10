Giriş / Abone Ol
Fed'den faiz indirim kararı

ABD Merkezi Bankası faiz kararı toplantısında beklentilere uyarak faizden 25 baz puan indirim yaparak 3,75 seviyesini kabul etti.

Ekonomi
  • 10.12.2025 22:01
  • Giriş: 10.12.2025 22:01
  • Güncelleme: 10.12.2025 22:11
Kaynak: Haber Merkezi
Fed'den faiz indirim kararı
Fotoğraf: AA

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısında beklentilere uygun hareket ederek faiz indirimi yaptı. 25 baz puan indirim kararı alan Fed faiz oranını 4,00'dan 3,75'e indirdi. Toplantıda faiz indirimine karşı iki karşı oy çıkması Fed'in bundan sonraki süreçte faiz indirimini durdurma ihtimalini akıllara getirdi.

TAHVİL ALIMLARI BAŞLIYOR

Fed ayrıca 12 Aralık'ta ABD Hazine tahvillerini satın almaya başlayacağını ve 30 gün içinde 40 milyar dolarlık Hazine tahvili alacağını açıkladı.

