Fed'den faiz indirim kararı
ABD Merkezi Bankası faiz kararı toplantısında beklentilere uyarak faizden 25 baz puan indirim yaparak 3,75 seviyesini kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısında beklentilere uygun hareket ederek faiz indirimi yaptı. 25 baz puan indirim kararı alan Fed faiz oranını 4,00'dan 3,75'e indirdi. Toplantıda faiz indirimine karşı iki karşı oy çıkması Fed'in bundan sonraki süreçte faiz indirimini durdurma ihtimalini akıllara getirdi.
TAHVİL ALIMLARI BAŞLIYOR
Fed ayrıca 12 Aralık'ta ABD Hazine tahvillerini satın almaya başlayacağını ve 30 gün içinde 40 milyar dolarlık Hazine tahvili alacağını açıkladı.