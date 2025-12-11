Fed etkisi: Altın fiyatlarında sert dalgalanma
Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşandı. Güne düşüşle başlayan gram altın, 5 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.
Fed'in kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 5 bin 793 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 5 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 544 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 32 liradan satılıyor.
Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 212 dolardan alıcı buluyor.