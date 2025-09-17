Fed Eylül 2025 faiz oranı saat kaçta açıklanacak? Fed faizi indirecek mi? Faizde indirim beklentisi ne kadar?

Tüm dünyada gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 yılı ilk faiz indirimi gerçekleşecek mi? Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve Fed faiz kararı ne zaman Türkiye saati ile kaçta açıklanacak? Fed faiz indirimi 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacak? Yıl sonu Fed faiz beklentisi nedir? Fed faiz kararı ile Bitcoin, dolar, aştın ve euro fiyatı ne olur? Fed faiz kararı Borsa İstanbul'u etkiler mi? Tüm detaylar şöyle:

FED FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Eylül 2025 itibarıyla ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranı %4,25 – %4,50 aralığında bulunuyor. Bu seviye, uzun süredir enflasyonu kontrol altına almak için korunan yüksek faiz politikasının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Piyasalarda güçlü bir beklenti, Fed’in Eylül 2025 toplantısında faiz indirimi yapacağı yönünde. Analistler ve yatırımcılar, özellikle enflasyondaki yavaşlama ve iş gücü piyasasındaki dengelenmenin ardından Fed’in artık sıkı para politikasını gevşetmeye hazır olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda en öne çıkan senaryo, 25 baz puanlık bir faiz indirimi ile politika faizinin yüzde 4,25–4,50 aralığından yüzde 4,00–4,25 bandına çekilmesi. Piyasa fiyatlamalarında bu ihtimalin yüzde 90’ın üzerinde olduğu görülürken, yıl sonuna kadar kaç indirim olabilir sorusuna dair beklentiler ise şöyle: Yıl sonuna kadar toplam üç indirim daha gelebileceği beklentisi de giderek güçleniyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR, ALTIN, BİTCOİN VE EURO NE OLUR?

Fed’in faiz kararı altın, dolar, Bitcoin ve euro üzerinde doğrudan etki yaratan en önemli gelişmelerden biridir. Eğer Fed beklendiği gibi faiz indirimi yaparsa, doların küresel ölçekte değer kaybetmesi olasıdır. Bu durumda güvenli liman talebiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçebilir. Aynı şekilde, düşük faiz ortamı riskli varlıklara ilgiyi artıracağı için Bitcoin gibi kripto paralar da yukarı yönlü hareket edebilir. Euro tarafında ise, doların zayıflamasıyla birlikte EUR/USD paritesinde yükseliş senaryosu öne çıkabilir.

FED FAİZ İNDİRMEZSE DOLAR, ALTIN, BİTCOİN VE EURO NE OLUR?

Buna karşılık, Fed’in faizleri sabit tutması ya da beklentilerin aksine daha küçük bir indirim yapması piyasada hayal kırıklığı yaratabilir. Böyle bir durumda dolar güçlü kalmaya devam ederken, altın fiyatlarında geri çekilme görülebilir. Kripto paralarda risk iştahının azalmasıyla satış baskısı yaşanabilir. Euro ise, güçlü dolar karşısında değer kaybederek aşağı yönlü seyir izleyebilir. Bu nedenle Fed’in kararı sadece bugünkü faiz seviyesini değil, aynı zamanda küresel piyasalarda risk algısını ve yatırımcı davranışlarını da belirleyecek kritik bir dönemeç niteliği taşıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı, Eylül 2025 toplantısının ardından 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Piyasalar bu tarihi yakından takip ediyor çünkü alınacak karar, yalnızca ABD ekonomisini değil küresel piyasaları da doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, Fed’in faiz adımlarına göre dolar, euro, altın ve kripto paralarda yön belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor ve kararın açıklanacağı saat büyük önem taşıyor.