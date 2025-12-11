Fed faiz indirdi: TCMB'nin kararı ne olacak?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde TCMB'nin bu açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Dolar/TL, dün günü 42,5930'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, perakende satışların, yurt dışında ise BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

12.50 İngiltere, Boe Başkanı Bailey'in konuşması

14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları