FED Faiz Kararı 2026 Nisan: Saat Kaçta Açıklanacak, Piyasalar Ne Bekliyor?

Küresel finans piyasaları kritik bir dönemece girerken gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası’na (FED) çevrildi. 2026 Nisan ayı FED faiz kararı, yalnızca yatırımcılar için değil, dolar, altın ve kripto para piyasaları için de belirleyici olacak. Özellikle Jerome Powell’ın son kez başkanlık koltuğunda yapacağı açıklamalar, toplantının etkisini daha da artırıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaları nasıl etkileyecek?

FED FAİZ KARARI 2026 NİSAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in Nisan 2026 toplantısı 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İki gün süren kritik görüşmelerin ardından faiz kararı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Türkiye saati ile 21:00’de FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Kararın ardından ise Jerome Powell’ın basın toplantısı başlayacak ve piyasaların yönü netleşecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ 2026: PİYASALAR NE ÖNGÖRÜYOR?

Ekonomi çevrelerinde genel beklenti, FED’in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde şekilleniyor. Ekonomist Hikmet Baydar da piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde bir değişiklik öngörmüyor.

Ancak uzmanlara göre asıl önemli nokta faiz kararı değil, Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar olacak. Özellikle geleceğe yönelik faiz indirimi sinyalleri, piyasaların yönünü doğrudan etkileyebilir.

FED’in vereceği mesajlar;

Altın fiyatlarında sert hareketlere

Dolar endeksinde yön değişimlerine

Kripto para piyasasında volatilite artışına

neden olabilir.

JEROME POWELL’IN AÇIKLAMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

FED Başkanı Jerome Powell, bu toplantıda son kez başkanlık koltuğunda konuşma yapacak olması nedeniyle piyasaların odağında yer alıyor. Yatırımcılar özellikle “faiz indirimi ne zaman başlayacak?” sorusuna verilecek ipuçlarını yakından takip ediyor.

Powell’ın vereceği mesajlar, yalnızca bugünü değil, 2026 yılının geri kalan ekonomik görünümünü de şekillendirebilir.

FED KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR ETKİSİ

FED faiz kararları, küresel varlık fiyatları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Faizlerin sabit kalması durumunda piyasalarda temkinli bir iyimserlik görülebilir.

Olası senaryolar:

Faiz sabit kalırsa: Altında sınırlı yükseliş, dolarda yatay seyir

Dolar güçlenir, altın baskılanır

Dolar güçlenir, altın baskılanır Güvercin sinyaller gelirse: Altın yükseliş ivmesi kazanabilir

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? (ÖZET TABLO)

Toplantı Tarihi 28-29 Nisan 2026 Faiz Kararı Açıklanma Tarihi 29 Nisan 2026 Açıklama Saati (Türkiye) 21:00 Önemli Not Powell basın toplantısı karar sonrası başlayacak

FED KARARI ÖNCESİ PİYASALARDA SON GÖRÜNÜM

Küresel piyasalar karar öncesinde oldukça temkinli bir fiyatlama sürecine girmiş durumda. Yatırımcılar, özellikle Powell’ın açıklamalarından çıkacak sinyalleri bekleyerek pozisyonlarını koruyor.

FED faiz kararı 2026 Nisan toplantısı, sadece kısa vadeli fiyatlamaları değil, yılın geri kalan ekonomik trendini de belirleyebilecek kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.