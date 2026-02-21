FED Faiz Kararı Ne Zaman? 2026 Fed Faiz Toplantı Takvimi (FOMC Tarihleri)

Küresel piyasalar için en kritik başlıklardan biri olan Fed faiz kararı, yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. “Fed faiz kararı ne zaman?”, “Fed toplantısı hangi gün?” ve “FOMC takvimi 2026” gibi aramalar, karar günleri yaklaşırken hızla yükseliyor. Çünkü Fed’in açıklayacağı her faiz kararı; döviz, altın, borsa ve emtia fiyatlarında yönü belirleyebiliyor.

Bu nedenle 2026 yılı için açıklanan Fed faiz toplantı takvimi ve karar saatleri, hem profesyonel yatırımcılar hem de bireysel takipçiler tarafından yakından izleniyor.

FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Federal Reserve, yılın ikinci faiz kararını 18 Mart tarihinde açıklayacak. Kararın, Türkiye saatiyle (TSİ) 21.00’de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Özetle: “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı; 18 Mart, TSİ 21.00 olarak öne çıkıyor.

2026 FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Fed’in 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği toplantı tarihleri şöyle:

Toplantı Dönemi 2026 FOMC Toplantı Tarihleri Mart 17-18 Mart Nisan 28-29 Nisan Haziran 16-17 Haziran Temmuz 28-29 Temmuz Eylül 15-16 Eylül Ekim 27-28 Ekim Aralık 8-9 Aralık

FED FAİZ KARARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Fed faiz kararı yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finansal dengeleri de etkileyen bir gelişme olarak takip edilir. Bu nedenle “Fed faiz toplantı takvimi” aramalarının artması sürpriz değil. Karar anına yaklaşırken piyasalar, faiz politikasının yönüyle ilgili beklentileri fiyatlamaya başlar.

Bu da özellikle karar günlerinde dalgalanma ihtimalini artırır. Bu yüzden yatırımcılar, Fed’in hangi tarihte toplanacağını ve kararın hangi saatte açıklanacağını önceden bilmek ister.

FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Yılın ikinci faiz kararı için verilen bilgiye göre kararın TSİ 21.00’de duyurulması bekleniyor. Bu saat, “Fed faiz kararı saat kaçta?” sorusuna net bir yanıt sunuyor ve karar takibi yapanlar için önemli bir referans oluşturuyor.

