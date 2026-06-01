FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Haziran FED Kararı Tarihi ve Olası Senaryolar

Küresel piyasaların yönünü belirleyen en önemli gelişmelerden biri olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, kripto para piyasaları ve dünya borsaları üzerinde doğrudan etkili olan Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Haziran 2026 toplantısı öncesinde yatırımcılar ve ekonomi takipçileri kritik tarihe odaklandı. Özellikle son dönemde yaşanan küresel belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler nedeniyle "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "FED faiz indirimi yapacak mı?" ve "Haziran 2026 FED toplantısında faizler sabit mi kalacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası'nın Haziran ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Merakla beklenen FED faiz kararı ise 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

Toplantı Tarih Saat FED Haziran Toplantısı 16-17 Haziran 2026 - FED Faiz Kararı Açıklaması 17 Haziran 2026 21.00

HAZİRAN 2026 FED TOPLANTISI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

FED'in alacağı faiz kararı yalnızca ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finans piyasalarını da etkiliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, döviz piyasaları ve emtia fiyatları FED'in para politikası kararlarından doğrudan etkileniyor.

Haziran ayında açıklanacak kararın ardından yatırımcıların yön arayışı hız kazanırken, küresel piyasalarda yeni fiyatlamaların oluşması bekleniyor.

Dolar Üzerindeki Etkisi

FED'in faiz politikası doların küresel değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Faiz artışı beklentileri dolar talebini artırırken, faiz indirimleri genellikle dolar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Altın yatırımcıları da FED kararlarını yakından takip ediyor. Çünkü faiz oranlarındaki değişiklikler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi doğrudan etkileyebiliyor.

Kripto Para ve Borsalar İçin Önemi

FED kararları yalnızca geleneksel yatırım araçlarını değil, kripto para piyasalarını ve küresel hisse senedi endekslerini de etkiliyor. Bu nedenle Haziran ayındaki toplantı yatırımcılar açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalarda Haziran toplantısı öncesinde farklı senaryolar masada bulunuyor. Daha önce para piyasalarında FED'in yıl içerisinde toplam iki faiz indirimi gerçekleştirebileceği beklentisi hakim durumdaydı.

Ancak son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ve artan belirsizlikler nedeniyle beklentiler önemli ölçüde değişti. Özellikle savaş sonrası ortaya çıkan ekonomik riskler nedeniyle yatırımcıların faiz tahminlerinde ciddi revizyonlar yaşandı.

Güncel piyasa fiyatlamalarına göre FED'in yıl sonuna kadar izleyeceği yol haritası yeniden şekillenmiş durumda.

FAİZ İNDİRİMİ Mİ, SABİT KARAR MI BEKLENİYOR?

Ekonomi çevrelerinde en çok tartışılan konuların başında FED'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı geliyor. Haziran toplantısı öncesinde yatırımcılar olası faiz indirimi ihtimallerini değerlendirmeye devam ediyor.

Bununla birlikte piyasalardaki son fiyatlamalar, önceki dönemlerde öne çıkan faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını gösteriyor. Bu nedenle Haziran toplantısında alınacak kararın piyasalarda önemli hareketlilik yaratabileceği belirtiliyor.

FED'İN YIL SONUNA İLİŞKİN BEKLENTİLER NASIL DEĞİŞTİ?

Savaş öncesi dönemde para piyasaları FED'in 2026 yılı içerisinde toplam iki faiz indirimi yapabileceğini fiyatlıyordu. Ancak son gelişmelerin ardından bu beklentiler tersine döndü.

Mevcut piyasa beklentilerine göre FED'in Aralık 2026 toplantısında yüzde 70 olasılıkla 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği değerlendiriliyor.

Bu durum, küresel yatırımcıların FED'in para politikasına ilişkin beklentilerinde önemli bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

FED KARARI SONRASI HANGİ PİYASALAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK?

Dolar kuru ve küresel döviz piyasaları

Altın ve değerli metaller

Kripto para piyasaları

ABD ve Avrupa borsaları

Gelişmekte olan ülke piyasaları

Tahvil ve bono piyasaları

Kararın ardından yatırımcıların ilk olarak FED'in açıklamalarına ve gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlara odaklanması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED Haziran 2026 faiz kararı 17 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak.

FED toplantısı hangi tarihlerde yapılacak?

Haziran ayı FED toplantısı 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haziran 2026 FED faiz kararı neden önemli?

Karar; dolar, altın, kripto para piyasaları ve küresel borsalar üzerinde doğrudan etkili olduğu için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FED faiz indirimi yapacak mı?

Piyasalarda farklı beklentiler bulunuyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle faiz indirimi beklentilerinde değişiklik yaşandığı görülüyor.

FED kararları altın fiyatlarını etkiler mi?

Evet. FED'in faiz politikası altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biridir.

FED kararları dolar kurunu etkiler mi?

Evet. FED'in faiz kararları doların küresel değerini ve döviz piyasalarındaki hareketleri doğrudan etkileyebilir.

Piyasalarda yıl sonu beklentisi ne yönde?

Mevcut piyasa fiyatlamalarına göre FED'in Aralık ayında yüzde 70 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceği değerlendiriliyor.