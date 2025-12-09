Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Altın ve Dolar İçin Kritik Gün!

Küresel piyasaların yönünü belirleyen Fed faiz kararı, FOMC toplantılarının ardından açıklanıyor. Piyasalarda merak edilen “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?”, “Fed faiz kararı ne olur?” ve “altın ve dolar nasıl etkilenir?” soruları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu nedenle yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz açıklamalarını anlık olarak takip ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paylaşılan takvime göre Fed’in faiz kararı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de açıklanacak. Aynı dakikalarda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı sonuçları ve ekonomik planlamaya ilişkin bilgiler de yayımlanıyor. Karardan hemen sonra saat 22.30'da Fed başkanının yaptığı yönlendirme konuşması piyasalarda ikinci bir dalga etkisi oluşturuyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Faiz bandı %3,75 – %4,00 aralığında. Bu kapsamda Fed’in faizi 25 baz puan indirme olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor. Ancak metin içinde yer alan gelecek dönem faiz projeksiyonları yatırımcılar için daha belirleyici oluyor.

FED EKONOMİK PROJEKSİYONLARI

Kalem Açıklama / Beklenti Faiz Oranı Kararı %3,75 – %4,00 FOMC Ekonomik Planları 22:00 FOMC Açıklaması 22:00 Faiz Tahmini - Güncel (4. Çeyrek) %3,6 Faiz Tahmini - 1. Yıl (4. Çeyrek) %3,4 Faiz Tahmini - 2. Yıl (4. Çeyrek) %3,1 Faiz Tahmini - 3. Yıl (4. Çeyrek) %3,1 Faiz Tahmini - Uzun Vadeli (4. Çeyrek) %3,0 Federal Bütçe Dengesi (Kasım) -194,8B – -284,0B

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Faiz artırımı altın üzerinde baskı oluştururken, faiz indirimi altının yükselişi için destek olabilir. Ancak Fed kararlarında asıl belirleyici unsur gelecek döneme dair yönlendirmeler oluyor.

FED FAİZ KARARI DOLAR KAÇ TL OLUR?

Fed faiz kararı açıklandığında dolar endeksindeki değişim dolar/TL üzerinde güçlü etki yaratabilir. Bu nedenle Türkiye piyasalarında dolar fiyatlaması açıklama sonrası hızlı şekilde yön bulur.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN ALINIR MI?

Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar genellikle bekleme stratejisi uyguluyor. Altında pozisyon değiştirmek için karar metni ve yönlendirme açıklamalarının görülmesi daha sağlıklı olabilir.

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Kararla birlikte borsa, dolar, emtia ve kripto para piyasalarında kısa sürede sert dalgalanmalar görülebilir. Bu nedenle yayın saati finansal piyasalarda yüksek volatilite anlamına gelir.

FED FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Fed faiz kararı, ABD ekonomisinin büyüme, istihdam ve enflasyon beklentisi hakkında yön gösteren temel göstergedir. Dolayısıyla küresel risk iştahının da ana belirleyicisidir.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN DÜŞER Mİ?

Faiz artırımı altını aşağı çekebilir ancak beklenenin altında bir artış gerçekleşirse altındaki düşüş sınırlı kalabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR?

Faiz indirimi dolar endeksini zayıflatabilir, riskli varlıklarda alım iştahı artabilir.

FED FAİZ KARARI NEREDE AÇIKLANIYOR?

Fed faiz kararı resmi olarak Federal Reserve tarafından yayımlanır ve global platformlarda eş zamanlı paylaşılır.

Fed faiz kararı hem küresel piyasalar hem Türkiye piyasaları için kritik önemdedir. Özellikle altın, dolar ve borsa yatırımcılarının karar metninin yanı sıra FOMC açıklamalarını da yakından izlemesi gerekiyor.