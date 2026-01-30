FED Faiz Kararı Ocak 2026: FED faiz kararı açıklandı!

FED faiz kararı Ocak 2026 dönemi için netleşti. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan karar, yatırımcıların ve ekonomiyi yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. 2026 yılının ilk faiz kararı öncesinde “FED faiz indirimi olacak mı?” sorusu sıkça gündeme gelirken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

OCAK 2026 FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Son dakika açıklamasıyla birlikte FED faiz kararı Ocak 2026 için duyuruldu. ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bıraktı. Böylece Fed, 2026 yılının ilk para politikası toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Geçtiğimiz yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapan Fed’in, yeni yılda nasıl bir yol haritası izleyeceği piyasalar tarafından yakından izleniyordu. Ocak ayı toplantısında gelen “faizi sabit tutma” kararı, beklentilerle uyumlu oldu.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026 yılının ilk toplantısını 28 Ocak’ta gerçekleştirdi. Bu toplantı, yılın geri kalanında izlenecek para politikası açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendirildi.

FED FAİZ BEKLENTİSİ HANGİ YÖNDEYDİ?

Ocak 2026 FED faiz kararı öncesinde piyasalarda ağırlıklı beklenti, faizin sabit tutulacağı yönündeydi. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılar gündemde yer alırken, Fed cephesi kararların ekonomik veriler doğrultusunda alındığını vurgulamayı sürdürdü.

Fed, fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini bir kez daha ön plana çıkardı. Bu çerçevede politika faizinin yüzde 3,50–3,75 aralığında korunacağı öngörüsü öne çıktı ve karar bu beklentiyle örtüştü.

ABD EKONOMİK VERİLERİ FED KARARINI NASIL ETKİLEDİ?

İstihdam Verileri

ABD’de tarım dışı istihdam, geçen yılın aralık ayında 50 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. 2025 yılı genelinde toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e geriledi.

Enflasyon Göstergeleri

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 oranında arttı. Bu artış beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed’in yakından takip ettiği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ise Kasım 2025’te yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi. Veriler, enflasyonun Fed hedefinin üzerinde seyrettiğine işaret etti.

Büyüme Performansı

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyerek tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu büyüme oranı, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en hızlı büyüme olarak dikkat çekti.

FED BAŞKANI POWELL’A YÖNELİK TARTIŞMALAR

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunulduğunu açıklamıştı. Powell, bu sürecin Fed’in para politikası kararlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Powell, her koşulda Fed’in görevlerini siyasi baskılardan uzak şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda sürdüreceğini vurguladı. Analistler ise bu süreci Trump yönetiminin Fed’e yönelik faiz indirimi baskısının bir yansıması olarak değerlendirdi.

Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar, yalnızca ABD piyasalarında değil, küresel finans sistemi ve doların uluslararası rolü açısından da yakından takip edildi. Eski Fed başkanları ve küresel merkez bankaları, Fed’in bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

