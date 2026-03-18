Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Mart ayı FED faiz kararı küresel piyasaların en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyon baskısını artırırken; dolar, altın ve finans piyasaları üzerinde yeni bir belirsizlik dalgası oluşturdu. Yatırımcılar ise gözünü ABD Merkez Bankası’na çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak ve piyasalar bu karardan nasıl etkilenecek? İşte Mart 2026 FED faiz toplantısına dair tüm detaylar…

MART 2026 FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda oluşan belirsizlik, FED’in faiz politikasına ilişkin beklentileri de doğrudan etkiliyor. Özellikle Ortadoğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskısını artırarak faiz indirimi ihtimalini zayıflatıyor.

Piyasa fiyatlamalarına göre, %3,50-3,75 aralığındaki sabit faiz beklentisi temmuz ayına kadar güçlü şekilde korunuyor. Bu durum, kısa vadede faiz indirimi beklentisinin geri plana itildiğini gösteriyor.

Faiz İndirimi Gündemde mi?

Son veriler, FED’in faiz indirimi konusunda temkinli bir duruş sergileyebileceğine işaret ediyor. Haziran ayında olası bir faiz indirimi beklentisi zayıflarken, piyasalarda temmuz ayına yönelik beklentilerin daha güçlü olduğu görülüyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ikinci faiz kararını 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. Bu tarih, hem küresel yatırımcılar hem de Türkiye’deki piyasa takipçileri için büyük önem taşıyor.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alırken, kararın Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuna duyurulacağı netleşmiş durumda.

ABD EKONOMİK VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

FED’in faiz kararında belirleyici olan en önemli unsurların başında enflasyon ve istihdam verileri geliyor. Açıklanan son ekonomik veriler şu şekilde:

Gösterge Veri TÜFE (Aylık) %0,2 TÜFE (Yıllık) %2,4 Tarım Dışı İstihdam 130 bin artış İşsizlik Oranı %4,3

Ocak ayında açıklanan veriler, enflasyonun yıllık bazda Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterirken, istihdam tarafındaki güçlü görünüm dikkat çekiyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FED KARARINI NASIL ETKİLİYOR?

Ortadoğu’da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini yukarı yönlü etkiliyor. Bu durum, FED’in faiz indirimi konusunda daha temkinli davranmasına neden oluyor.

FED Başkanı Powell ve diğer yetkililer, jeopolitik riskleri yakından takip ettiklerini ve kararların bu gelişmeler ışığında şekilleneceğini vurguluyor.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR?

FED faiz kararı; dolar kuru, altın fiyatları ve küresel borsalar üzerinde doğrudan etkili olduğu için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Özellikle faiz kararının tonu ve FED’in ileriye dönük mesajları, piyasalarda yön belirleyici oluyor.

18 Mart 2026’da açıklanacak FED faiz kararı, küresel piyasaların yönünü belirleyecek en kritik gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Jeopolitik riskler, petrol fiyatları ve ekonomik veriler doğrultusunda şekillenecek bu karar, özellikle dolar ve altın piyasalarında önemli hareketlere yol açabilir. Yatırımcılar için bu süreçte FED’in mesajları ve ileriye dönük beklentileri dikkatle takip edilmelidir.