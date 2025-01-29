FED faiz kararı son dakika! | Ocak 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar, BİST ve Bitcoin ne olur? FED faiz kararı ve olası senaryolar

ABD Merkez Bankası (FED), finans piyasalarını yakından ilgilendiren Ocak 2025 faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Bu karar, küresel ekonomideki yön belirleyici gelişmelerden biri olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? Faiz indirimi ya da sabit bırakılması durumunda döviz kurları, borsa ve Bitcoin gibi varlıklar nasıl etkilenir? İşte detaylar!

FED FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER NEDİR?

Ocak 2025’te FED’in nasıl bir yol izleyeceği konusunda piyasalarda iki farklı beklenti öne çıkıyor:

Faizlerin Sabit Tutulması Beklentisi: Enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte, birçok analist FED’in politika faizini sabit tutacağını düşünüyor. Bu durum, 2024'teki faiz artış döngüsünün tamamlanmış olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Faiz İndirimi Beklentisi: ABD ekonomisinde yavaşlama işaretlerinin güçlenmesi halinde FED’in faiz indirimi yapabileceği ihtimali de konuşuluyor. Özellikle işsizlik oranlarının artması ve büyüme verilerindeki durgunluk, bu senaryoyu destekleyebilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE, FAİZLERİ SABİT BIRAKIRSA YA DA FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

FED’in faiz kararı, küresel finans piyasalarını doğrudan etkiler. İşte olası senaryolar ve bu kararların etkileri:

FED FAİZLERİ SABİT TUTARSA (HAKİM BEKLENTİ)

Döviz Kurları: Faizlerin sabit kalması durumunda, ABD Doları üzerinde büyük bir hareketlenme beklenmiyor. Ancak, bu karar Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir miktar rahatlama sağlayabilir.

Faizlerin sabit kalması durumunda, ABD Doları üzerinde büyük bir hareketlenme beklenmiyor. Ancak, bu karar Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir miktar rahatlama sağlayabilir. Borsa: ABD borsaları, özellikle S&P 500 ve Nasdaq, nötr bir faiz kararına olumlu tepki verebilir. BİST 100'de ise risk iştahının artmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler görülebilir.

ABD borsaları, özellikle S&P 500 ve Nasdaq, nötr bir faiz kararına olumlu tepki verebilir. BİST 100'de ise risk iştahının artmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler görülebilir. Bitcoin: Faizlerin sabit tutulması, Bitcoin gibi kripto varlıklar üzerinde minimal bir etkide bulunabilir. Ancak piyasadaki genel risk iştahı, kripto paralara olan ilgiyi artırabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR? (SÜRPRİZ BEKLENTİ)

Döviz Kurları: Faiz indirimi, ABD Doları’nın değer kaybetmesine neden olabilir. Bu durum, Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyabilir.

Faiz indirimi, ABD Doları’nın değer kaybetmesine neden olabilir. Bu durum, Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyabilir. Borsa: Faiz indirimi, hisse senedi piyasalarında genellikle olumlu algılanır. Yatırımcılar, düşük faiz ortamında daha fazla risk almayı tercih edebilir.

Faiz indirimi, hisse senedi piyasalarında genellikle olumlu algılanır. Yatırımcılar, düşük faiz ortamında daha fazla risk almayı tercih edebilir. Bitcoin: Faiz indirimi, kripto paralar için büyük bir fırsat yaratabilir. Düşük faiz ortamında riskli varlıklara yönelim artacağı için Bitcoin ve altcoinlerde yukarı yönlü hareketler görülebilir.

Öte yandan piyasalarda, FED'in faiz indirimine dair senaryoların güçlendiğine dair haberler de önemli ekonomi portallarında yayınlanmaya başladı.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR? (BEKLENMEYEN SENARYO)

Bu düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Ancak faiz artışı olursa:

Dolar güçlenir ve gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybedebilir.

Borsalar negatif etkilenir ve satış baskısı oluşur.

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar düşüşe geçebilir.

FED OCAK 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in Ocak ayı faiz kararı 29 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell, alınan kararın detaylarını ve ekonomik projeksiyonları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek.

FED 2025 FAİZ KARARI TAKVİMİ

FED'in 2025 yılında faiz kararı alacağı günler şöyle:

19 Mart 2025

7 Mayıs 2025

18 Haziran 2025

30 Temmuz 2025

17 Eylül 2025

29 Ekim 2025

10 Aralık 2025

Ocak 2025 FED faiz kararı, küresel ekonomideki en kritik gelişmelerden biri olacak. Faizlerin sabit tutulması, indirilmesi veya beklenmedik bir şekilde artırılması gibi farklı senaryolar, döviz kurları, borsalar ve Bitcoin üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir. 29 Ocak'ta alınacak karar, piyasalardaki yönü belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

Not: FED'in faiz kararını açıkladığı anlarda piyasada sert volatilite oluşma ihtimali yüksektir. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi amacı taşımaz, bilgilendirme amaçlıdır.