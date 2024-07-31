Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiye paralel olarak faizleri değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde tuttu.

Fed Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru bir miktar daha ilerleme kaydedildi” şeklinde belirtildi, ancak aynı zamanda 5 Kasım ABD seçimlerine sadece yedi hafta kala 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimi için zemin hazırladı.